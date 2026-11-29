Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2013. gadā dzimušo Polinu Golovinu.
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Šodien 08:26
Rīgā pazudusi nepilngadīgā Polina Golovina; policija lūdz palīdzību
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2013. gadā dzimušo Polinu Golovinu, kura šā gada 28. novembrī ap pulksten 14.00 izgāja no adreses Rīgā, Kalnciema ielā, un līdz šim brīdim nav atgriezusies.
Pazīmes: augums 149 cm, brūni mati pāri pleciem. Bija ģērbta zilās džinsu biksēs, melnā virsjakā ar kapuci, zilganpelēkos “Nike” apavos ar rozā zoli.
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2013. gadā dzimušo Polinu Golovinu.