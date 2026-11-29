"Nē Krievijas asiņainajiem graudiem!" Jēkabpilī ļaudis pulcējas, lai nosodītu agresorvalsts graudu tranzītu
Netālu no vietas Jēkabpilī, kur notiek protests pret Krievijas graudu tranzītu, novietoti vairāki desmiti smago automašīnu, ieskaitot traktorus un graudu ...
Kamēr valdība vēl vērtē, sāk vākt parakstus par Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta aizliegumu
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana par pilnīgu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes graudu un graudaugu produktu tranzīta aizliegšanu caur Latviju.
Iniciatīvas pārstāvis ir Nacionālās apvienības Rīgas domes deputāts Valters Bergs. Nacionālā apvienība ir valdošās koalīcijas partija. Bergs norāda, ka, lai gan Latvijā ir noteikts abu valstu graudu importa aizliegums, to tranzīts joprojām ir atļauts, tādējādi Latvijas transporta infrastruktūra var tikt izmantota agresorvalstu lauksaimniecības produkcijas nogādāšanai pasaules tirgos.
Iniciatīvā rosināts pieņemt nepieciešamos normatīvos aktus, nosakot Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes graudu un graudaugu produktu tranzīta aizliegumu caur Latvijas teritoriju, ievērojot Latvijas starptautiskās saistības un Eiropas Savienības (ES) tiesības.
Tāpat rosināts aizliegt izmantot Latvijas ostas, dzelzceļu un citu transporta infrastruktūru šādu kravu pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai tranzīta vajadzībām.
Bergs aicina noteikt efektīvu kravu izcelsmes pārbaudes un sankciju ievērošanas kontroles mehānismu, kā arī rosināt ES līmenī vienotu Krievijas un Baltkrievijas graudu importa un tranzīta embargo. Berga ieskatā šāds aizliegums mazinātu Krievijas un Baltkrievijas iespējas gūt ekonomiskos ienākumus, izmantojot Latvijas infrastruktūru, stiprinātu Latvijas drošību un sniegtu papildu atbalstu Ukrainai.
Jau ziņots, ka, saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informāciju, šogad desmit mēnešos tranzītā no Krievijas caur Latviju izvesti 1,115 miljoni tonnu graudaugu, kamēr pērn desmit mēnešos izveda 357 645 tonnas.
Savukārt tranzītā no Baltkrievijas vesto graudaugu daudzums pieaudzis vairākkārt, liecina VID dati. Šogad desmit mēnešos tranzītā no Baltkrievijas caur Latviju vestas 185 756 tonnas graudaugu, bet pērn tās bija 60,8 tonnas.
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Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) trešdien intervijā TV3 pauda, ka Krievijas graudu tranzīta jautājums valdībā šonedēļ neesot skatīts, jo visu laiku paņēmusi "airBaltic" jautājuma gatavošana.
24. novembrī pēc valdības sēdes Kulbergs klāstīja, ka viņa valdībai joprojām jāvērtē, kā aizliegt Krievijas graudu tranzītu.
Viņš sacīja, ka informācija par Krievijas graudiem neesot bijusi sinhronizēta. Premjers vēloties vēlreiz pārbaudīt un verificēt visu informāciju, tai skaitā pie drošības dienestiem. Tāpat viņš konsultējoties arī ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču par to, kāda būtu šāda aizlieguma ietekme.
Premjers cer, ka vajadzīgā informācija tiks apkopota un nākamnedēļ to varēs skatīt Ministru kabinetā. Viņš neprecizēja, kāda ir tā informācija, ko viņš gaida patlaban.
Politiķis arī teica, ka emocionāli lēmumu par graudu aizliegumu varot pieņemt kaut vai tagad, bet viņš uzskata, ka tādā veidā bezatbildīgi rīkotos pret valsti, pret ilgtermiņu un pret Ukrainu. Viņš uzsvēra, ka Latvija negrib nekādus Krievijas graudus, bet, ja lēmums tiks pieņemts steigā, tad automātiski tiks Ukrainai paziņots, ka Latvija tai nevar palīdzēt.
13. novembrī vēl iepriekšējās ārlietu ministres Baibas Bražes (JV) vadībā Ārlietu ministrija (ĀM) paziņoja, ka rosina ieviest Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta aizliegumu, izmantojot nacionālo sankciju mehānismu.
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Kulbergs par to, ka esot jāvērtē iespējas aizliegt Krievijas graudu tranzītu, runā vairāk nekā mēnesi.