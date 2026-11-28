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Talsu novadā bez vēsts pazudis 2008. gadā dzimušais Krišjānis Valters
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2008. gadā dzimušo Krišjāni Valteru, kurš 28. novembrī ap pulksten 14.00 izgājis no adreses Talsu novadā, Rojas pagastā, Valgalciemā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta. Personai iespējamas veselības problēmas.
Pazīmes: augums virs 175 cm, tumši mati, uz kreisā apakšdelma liels zobena tetovējums. Bija ģērbies melnā vestē un džemperī, brūnās sporta biksēs, melnbaltos “Nike” apavos.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!