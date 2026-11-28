FOTO: atšķirību ir grūti pamanīt! Cēsu Ziemassvētku rotājumi šogad ir pārsteidzoši līdzīgi Vīnes svētku rotām
Gaidot Ziemassvētkus, Latvijas pilsētas ietērpjas svētku rotā, cita citu cenšoties pārspēt krāšņumā. Šogad īpašu uzmanību piesaista kāds svētku rotājums Cēsīs, kas tiem, kuri pērn Ziemassvētku laikā viesojās Vīnē, varētu šķist visai pazīstams.
Runa ir par iespaidīgu, izgaismotu sarkanu banti, kas vizuāli ļoti atgādina vienu no Vīnes slavenākajiem Ziemassvētku rotājumiem. Vai tā ir tikai sakritība vai arī Cēsu svētku noformējuma veidotāji smēlušies iedvesmu Austrijas galvaspilsētā, nav zināms, taču līdzību grūti nepamanīt.
Vīnē milzīgā sarkanā bante 17 gadus Ziemassvētku laikā rotāja modes nama “Popp & Kretschmer” ēkas fasādi iepretim Vīnes Valsts operai. Īpaši lielu popularitāti rotājums ieguva pērn, kļūstot par sociālo tīklu sensāciju un piesaistot tūkstošiem tūristu.
Šogad ļoti līdzīga sarkana bante rotā Konrāda kvartāla ēku. Rotājums izskatās patiesi krāšņi un piešķir elegantu svētku noskaņu, taču līdzību ar Vīnes rotu nevar nepamanīt.
Interesanti, ka tieši šogad Vīnes slavenā Ziemassvētku dekorācija ēkas fasādi vairs nerotā. Kā vēsta Austrijas sabiedriskais medijs ORF, pērn fotografēties gribētāju pūļi radījuši problēmas satiksmei, un vairākkārt nācies iesaistīties pat policijai. Ņemot vērā pilsētas noteiktās stingrākās drošības prasības un ar tām saistītās izmaksas, modes nams šogad rotājumu izvietojis veikala iekštelpās, kur tas apskatāms caur skatlogu.
Tikmēr Cēsīs Ziemassvētku sezonu oficiāli atklās svētdien, 29. novembrī, pirmajā adventē. Rīgas ielā darbosies amatnieku un mājražotāju tirdziņš, Stacijas un Vienības laukumā iedegs svētku egles, savukārt Rožu laukumā apmeklētājus gaidīs Ziemassvētku vecīti