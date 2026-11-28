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Šodien 19:45
Esi redzējis? Valsts policija meklē 2003. gadā dzimušo Meryl Shaji
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2003. gadā dzimušo Meryl Shaji, kura 26. novembrī izgāja no adreses Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.
Pazīmes: augums ap 150 cm, melni mati līdz pleciem. Parasti ģērbjas džinsu biksēs, baltos apavos.
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!