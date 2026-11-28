“McDonald's” ļaujas Ziemassvētku nostalģijai: cilvēki Latvijā sajūsmā par īpašajiem svētku maltīšu komplektiem
Šķiet, ka Ziemassvētku gaidīšanas laiks nav iedomājams bez daudzu iemīļotajām "Viens pats mājās" filmām. Tikmēr “McDonald's” tajā saskatījis lielisku mārketinga iespēju un sācis piedāvāt īpašos svētku maltīšu komplektus, par ko sajūsmā ir arī Latvijā.
Tuvojoties Ziemassvētkiem, ātrās ēdināšanas restorānu ķēdei “McDonald's” izdevies uzjundīt bērnības atmiņas daudziem pieaugušajiem. Sociālajā tīklā “Threads” Latvijas iedzīvotāji ar sajūsmu dalās fotogrāfijās, izrādot īpašos maltīšu komplektus, kas veltīti leģendārajai Ziemassvētku filmai “Viens pats mājās” (“Home Alone”).
Īpašā svētku maltīte tiek pasniegta kastītē, kas atgādina filmā redzamo Makalisteru ģimenes māju. Taču vislielāko pircēju interesi raisa komplektā iekļautās kolekcijas zeķītes ar iemīļotās filmas motīviem, tostarp Kevina ikonisko sejas izteiksmi.
Šoreiz gan šķiet, ka par pārsteigumu vairāk priecājas pieaugušie nekā bērni. “Beidzot arī pieaugušajiem ir savs “Happy Meal”,” raksta kāda “Threads” lietotāja, piebilstot, ka, viņas novērojumos, īpašo komplektu restorānā iegādājušies aptuveni 40 gadus veci cilvēki. Savukārt cita lietotāja atzīst, ka par iegādāto komplektu viņai pašai esot lielāks prieks nekā meitai.
Tomēr ne visiem izdevies tikt pie kārotajām zeķītēm. Kāda sociālā tīkla lietotāja paudusi vilšanos, jo ar ēdienu piegādes platformas “Wolt” starpniecību pasūtījusi divus īpašos komplektus, taču nevienā no tiem zeķīšu nav bijis. Viņa arī rosina izņemt īpašo piedāvājumu no lietotnes, ja kolekcijas zeķes vairs nav pieejamas.