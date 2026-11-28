Vai 2027. gads būs tavs veiksmes gads? Japāņu veiksmes kalendārs atklāj laimīgākos dzimšanas datumus
Tuvojoties jaunajam gadam, daudzi vēlas uzzināt, ko tas viņiem nesīs. Japāņu zīlēšanas vietne “Uranai3” publicējusi ikgadējo veiksmes kalendāru, kurā visi 366 iespējamie dzimšanas datumi sarindoti no veiksmīgākā līdz vismazāk veiksmīgajam.
Kalendārs veidots, balstoties uz numeroloģiju un senajām Austrumāzijas astroloģijas tradīcijām. Aprēķinos ņemts vērā cilvēka dzimšanas datums un tā saistība ar nākamā gada enerģiju. Saskaņā ar ķīniešu zodiaku 2027. gads būs Uguns Kazas gads.
Desmit veiksmīgākie dzimšanas datumi 2027. gadā
Visvairāk paveikties nākamgad varētu tiem, kuri dzimuši 13. novembrī. Interesanti, ka visi desmit veiksmīgākie dzimšanas datumi ir gada otrajā pusē, turklāt četri no tiem ir novembrī.
1. 13. novembris
2. 22. novembris
3. 3. decembris
4. 16. augusts
5. 25. augusts
6. 6. septembris
7. 14. novembris
8. 23. novembris
9. 4. decembris
10. 15. septembris
Kuriem nākamgad veiksme varētu uzsmaidīt retāk?
Kalendāra pēdējās piecās vietās ierindoti šādi dzimšanas datumi:
- 16. jūnijs (366. vieta);
- 17. maijs (365. vieta);
- 4. jūlijs (364. vieta);
- 12. oktobris (363. vieta);
- 5. jūnijs (362. vieta).
Vai ir pamats satraukumam?
Kalendāra veidotāji uzsver, ka zema vieta sarakstā nebūt nenozīmē, ka gaidāms neveiksmīgs gads. Drīzāk tas esot pamudinājums būt piesardzīgākiem, nesteigties ar lēmumiem un izvairīties no lieka riska.