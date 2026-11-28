Rīgā dienas laikā debesis skaidrosies, un laiks būs saulains.
Sabiedrība
Šodien 15:32
Pirmajā adventē Latviju priecēs saule, taču saglabāsies sals
Pirmajā adventē mākoņi pašķirsies un daudzviet Latvijā uzspīdēs saule, tomēr ziemīgais aukstums neatkāpsies. Autovadītājiem jābūt īpaši piesardzīgiem, jo vietām ceļi būs slideni.
Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs 0…-4 grādu robežās.
Rīgā dienas laikā debesis skaidrosies, un laiks būs saulains. Vējš pūtīs lēni, un termometra stabiņš pakāpsies līdz -1…-3 grādu atzīmei.
Naktī uz svētdienu laiks būs mākoņains, bet rietumos debesis skaidrosies, un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidu puses. Gaidāms sals - gaisa temperatūra pazemināsies līdz -4…-9 grādiem, bet vietām līča līdz -1…-3 grādiem.
Galvaspilsētā nakts laikā būs lielākoties mākoņains laiks, un laiks būs sauss. Vējš pūtīs lēni, un termometra stabiņš noslīdēs līdz -4…-6 grādu atzīmei.