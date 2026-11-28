Bezvēsts prombūtnē esošais Uldis Pugejs.
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Šodien 14:19
Policija meklē Alūksnes pusē pazudušo Uldi Pugeju
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1936. gadā dzimušo Uldi Pugeju, kurš devies prom no adreses Alūksnes novadā, Liepnas pagastā, Sprinduļkalns.
Vīrietis izbraucis ar automašīnu "Dacia Logan" ar valsts reģistrācijas numura zīmi KK-6225.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 67085946!