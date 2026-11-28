"Vienotības" kongresā rosina ieviest divu līdzpriekšsēdētāju modeli un spriež par iespējām atgūt vēlētāju uzticību
Vēlētāji partijai "Vienotība" iepriekšējās vēlēšanās devuši vairākas dzeltenās un sarkanās kartītes, tomēr partija joprojām ir pārstāvēta parlamentā un tai ir iespēja atgūt vēlētāju uzticību, sestdien partijas kongresā pauda partijas vadītājs Edmunds Jurēvics.
Jurēvics uzsvēra, ka partijai godīgi jāizvērtē gan paveiktais, gan pieļautās kļūdas. Pēc viņa teiktā, partija nav sniegusi pietiekami skaidru atbildi par savu ideoloģisko identitāti un nav pārliecinoši izskaidrojusi vēlētājiem, kā plāno risināt valsts parāda jautājumu.
Kā vienu no kļūdām Jurēvics minēja pārāk ilgu toleranci pret citu partiju politiķu rīcību, tostarp saistībā ar "Rail Baltica" projektu. Viņaprāt, attiecīgajā situācijā vajadzējis ātrāk pieņemt lēmumus, atlaist konkrētas personas un partijai pašai uzņemties atbildību.
Jurēvics arī atzina, ka pēdējā pusgada laikā partija pārāk daudz koncentrējusies uz darbu Saeimas plenārsēdēs, aizmirstot par vēlētājiem. Viņaprāt, daļa vēlētāju tādēļ novērsusies no "Vienotības" un izvēlējusies "Apvienoto sarakstu".
Vienlaikus Jurēvics kritizēja "Apvienotā saraksta" piedāvājumu, norādot, ka, viņaprāt, partija ir solījusi visiem visu, bet konkrētus risinājumus piedāvājusi maz. Viņš kā piemērus minēja tā dēvētās "zelta" vīzas un sadarbību ar Aināru Šleseru (LPV).
Jau ziņots, ka šodien partijas kongresā tiks ievēlēts politiskā spēka valdes priekšsēdētājs. Amatā sacentīsies Jurēvics un Dāvis Mārtiņš Daugavietis.
Bijušais Ministru prezidents un "Jaunās vienotības" (JV) līderis Krišjānis Kariņš sestdien partijas kongresā rosinājis partijas "Vienotība" vadību veidot ar diviem līdzpriekšsēdētājiem.
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Kariņš norādīja, ka divi līdzpriekšsēdētāji varētu veidot komandu un palīdzētu partijai pārvarēt pašreizējās grūtības.
Par šādu ideju ieminējās arī Lauma Paegļkalna, Daugavietis un Ašeradens.
Daugavietis norādīja, ka viņš pagājušajā nedēļā bija piedāvājis līdzšinējam valdes vadītājam Edmundam Jurēvicam šo ideju, savukārt Jurēvics norādīja, ka patlaban šādu iespēju nepieļauj juridiskie aspekti.
Kongresā Salaspilī partijas biedri ievēlēs valdes priekšsēdētāju, kā arī 14 valdes locekļus, domes priekšsēdētāju, domes priekšsēdētāja vietnieku un Ētikas komisijas locekļus.
Uz 14 valdes locekļu vietām pieteikušies 37 partijas biedri. Kongresā paredzētas arī diskusijas par partijas turpmāko darbību un Latvijas attīstības prioritātēm.
Kongresa devīze ir "Latvija ir un būs izdevusies valsts!", un kongresa darba kārtībā paredzētas diskusijas par politiskajām prioritātēm, partijas attīstību un Latvijas nākotnes izaicinājumiem.
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15. Saeimā ievēlēts Jurēvics, bet Daugavietis parlamentā neiekļuva. Kopumā partijai "Vienotība" vēlēšanās klājās vāji, jo tika zaudēts būtisks skaits deputātu vietu, un partija vairs nav pārstāvēta valdošajā koalīcijā.
Pēc 15. Saeimas vēlēšanām partijas "Vienotība" valde paziņoja par politisko atbildību par vēlēšanu rezultātiem un lēma sasaukt kongresu, kurā tiks vēlēta jauna partijas vadība.
Partiju apvienības "Jaunā vienotība" valdes priekšsēdētāja Evika Siliņa iepriekš norādījusi, ka vēlēšanu rezultāti partijai kalpojuši kā signāls izvērtēt līdzšinējo darbību un komunikāciju ar sabiedrību. Savukārt Jurēvics skaidroja, ka lēmums par kongresa sasaukšanu un jaunas vadības vēlēšanām pieņemts 5. oktobrī notikušajā partijas valdes sēdē.
Līdzšinējā "Vienotības" valdē strādāja 14 politiķi, tostarp valdes priekšsēdētājs Jurēvics, viņa vietnieki Raimonds Čudars un Zanda Kalniņa-Lukaševica, kā arī Arvils Ašeradens, Evika Siliņa, Rihards Kozlovskis, Vilnis Ķirsis un Inese Lībiņa-Egnere.
15. Saeimas vēlēšanās partiju apvienība "Jaunā vienotība" ieguva septiņus deputātu mandātus un tika atstāta opozīcijā.