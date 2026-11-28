Par notikušo uzsākts kriminālprocess un skaidroti negadījuma apstākļi.
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Šodien 09:30
Kuldīgas novadā autovadītājs nāvējoši notriecis gājēju
27. novembrī ap pulksten 18.26 Kuldīgas novadā, Kurmāles pagastā, uz autoceļa P112 automašīnas "Škoda" vadītās uzbrauca gājējam, kurš no gūtajām traumām gāja bojā notikuma vietā.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess un skaidroti negadījuma apstākļi, vēsta policija.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 183 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas deviņas personas un viena gāja bojā. Ceļu satiksmes jomā pieņemts 438 administratīvo pārkāpumu lēmums, tajā skaitā 151 par ātruma pārsniegšanu un deviņi par agresīvu braukšanu. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākts viens administratīvo pārkāpumu process un pieci kriminālprocesi. Par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu ietekmē uzsākts viens kriminālprocess.