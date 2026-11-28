Liepāja iemirdzas svētku gaismās - krāšņi iedegta pilsētas galvenā Ziemassvētku egle
Liepājā sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks! 27. novembra vakarā Rožu laukumā, skanot mūzikai un bērnu smiekliem, iedegta pilsētas galvenā Ziemassvētku egle, bet ielās devies svētku rotā tērpts tramvajs.
Piektdien Rožu laukumā pulcējās liepājnieki un pilsētas viesi, lai kopīgi piedzīvotu vienu no skaistākajiem Ziemassvētku gaidīšanas mirkļiem, vēsta "Liepājas Kultūras pārvalde".
Šovakar iededzām galveno Ziemassvētku eglīti Latvijā. https://t.co/b5zwZDAovV— Aigars Prūsis 🇱🇻 (@Prusis) November 27, 2026
Par muzikālo noskaņu rūpējās dziedātājs Chris Noah un Melnbaltais koris, priecējot sanākušos gan ar iemīļotām Ziemassvētku melodijām, gan paša mūziķa oriģināldziesmām.
Liepājas domes priekšsēdētājam Gunāram Ansiņam iededzot pilsētas galveno Ziemassvētku egli, svētku gaismās iemirdzējās arī pilsētas ielas un laukumi. Savukārt īpašu noskaņu radīja krāšņi izrotātais Ziemassvētku tramvajs, kas devās ceļā pa Liepājas ielām.
@Rigassatiksme_ Liepājā svētku tramvajs šogad būs sarkanās noskaņās. https://t.co/PJG9xr1JdK— Aigars Prūsis 🇱🇻 (@Prusis) November 28, 2026