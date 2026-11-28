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VIDEO: Rīgas ielās atgriežas svētku brīnums - ceļā dosies Ziemassvētku tramvajs
Jau sestdien, 28. novembrī, Rīgas ielās varēs sastapt īpašu tramvaju, kas lieliem un maziem dāvās Ziemassvētku noskaņu. Turklāt, lai to atrastu, būs jāmeklē ziemeļbriedis Rūdolfs.
“Rīgas satiksme” ir sagatavojusi svētku noformējuma Ziemassvētku tramvaju, par kura pārvērtībām uzņēmums paziņoja 2026. gada 27. novembrī.
Mazliet rūķu čakluma, rūpju un svētku prieka, un ikdienišķs tramvajs pārtapis par īstu Ziemassvētku vēstnesi, vēsta "Rīgas satiksme". Braucot cauri pilsētai, tas priecēs gan pasažierus, gan garāmgājējus.
Lai svētku tramvaju būtu vieglāk sastapt, tā atrašanās vietai varēs sekot sabiedriskā transporta kartē, kur tas būs atzīmēts ar īpašu ziemeļbrieža Rūdolfa ikonu.
Braucienam ar svētku tramvaju ir nepieciešama standarta sabiedriskā transporta biļete, ja vien nav izsludinātas īpašas bezmaksas dienas.