Autovadītājiem Kurzemes pusē jābūt vērīgiem, jo daudzviet ceļi apledo
28. novembra rītā plkst. 6.30 apledojums daudzviet Kurzemē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, vēsta "Latvijas Valsts ceļi".
Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 11 ziemas tehnikas vienības, ziņo "Latvijas Valsts ceļi".
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Liepājas šoseja (A9) posmā no Cieceres līdz Liepājai;
- Ventspils šoseja (A10) posmā no Strazdes līdz Ventspilij.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Kuldīgas, Liepājas, Talsu un Ventspils apkārtnē.
"Latvijas Valsts ceļi" atgādina, ka arī pēc uzturēšanas darbu veikšanas uz ceļiem var atkārtoti veidoties sniega kārta un apledojums, šie darbi tiek veikti, lai iespēju robežās uzlabotu ceļu stāvokli, taču tie nevar novērst ziemai raksturīgos laikapstākļus. Aicinām autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.
Ar braukšanas apstākļiem valsts ceļu tīklā ikviens var iepazīties kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā www.lvceli.lv.
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Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicinām informēt VSIA Latvijas Valsts ceļi, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos X un Facebook.
Sestdiena būs mākoņaina, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Saglabāsies lēns vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs +1…-4 grādu robežās.
Arī Rīgā diena būs mākoņaina un brīžiem debesis skaidrosies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Vējš turpinās pūst lēni, un termometra stabiņš pakāpsies līdz -1…-3 grādu atzīmei.