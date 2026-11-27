"Doriana Greja portrets" pirmizrāde Latvijas Nacionālajā teātrī
Rakstnieka Oskara Vailda romānā Dorians Grejs izsaka vēlēšanos, lai viņa vietā novecotu portrets, bet pats uz visiem laikiem paliktu jauns. ...
Nacionālajā teātrī pirmizrādi piedzīvojis iestudējums "Doriana Greja portrets". FOTO
Latvijas Nacionālajā teātrī pirmizrādi piedzīvojis iestudējums "Doriana Greja portrets" Henrija Arāja režijā.
Rakstnieka Oskara Vailda romānā Dorians Grejs izsaka vēlēšanos, lai viņa vietā novecotu portrets, bet pats uz visiem laikiem paliktu jauns. Vēlēšanās piepildās, un sākas spēle starp ārējo nevainojamību un iekšējo pagrimumu.
Iestudējuma radošo komandu veido režisors un dramatizējuma autors Arājs, scenogrāfs Adriāns Toms Kulpe, kostīmu mākslinieces Felicita Gāga un Alisa Ontensone, muzikālā noformējuma autors Toms Auniņš, horeogrāfe Simona Orinska un gaismu māksliniece Lienīte Slišāne.
Lomas iestudējumā atveido Laura Siliņa, Uldis Anže, Mārcis Maņjakovs, Agate Marija Bukša, Evija Krūze un Raimonds Celms.