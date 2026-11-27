Daugavpilī nedēļas nogalē ierobežos satiksmi Vienības laukuma tuvumā
Līdz ar pilsētas galvenās Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumu 28. un 29. novembrī noteikti satiksmes ierobežojumi Vienības laukuma apkārtnē.
No 28. novembra plkst. 20.00 līdz 29. novembra plkst. 22.00 būs slēgts autostāvlaukums Ģimnāzijas ielā pretī viesnīcai “Latgola”. Savukārt svētdien, 29. novembrī, no plkst. 15.00 līdz 20.00 transportlīdzekļu satiksmei būs slēgts Rīgas ielas posms no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, kā arī Ģimnāzijas ielas posms no Parādes ielas līdz Saules ielai.
Satiksmes ierobežojumu dēļ būs ierobežotas arī automašīnu novietošanas iespējas Rīgas un Ģimnāzijas ielā pie Vienības laukuma. Iedzīvotāji, kuri vēlas apmeklēt pilsētas Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumu un plāno ierasties ar automašīnu, aicināti ceļā doties savlaicīgi vai izmantot sabiedrisko transportu.
Satiksme tiks organizēta atbilstoši shēmai. Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde aicina autovadītājus un pārējos satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem un ievērot ceļa zīmes.