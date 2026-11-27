Ventspils novadā notiks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas un ārvalstu kadetu apmācība
No 29. novembra līdz 3. decembrim Ventspils novadā notiks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu apmācības “Vada taktikas kurss”.
Tās ir plānveida mācības, kas notiek saskaņā ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas 2026. gada apmācību plānu. Apmācību laikā kadeti maksimāli realitātei pietuvinātos kaujas apstākļos trenē savas spējas un iegūst zināšanas vada lieluma apakšvienību vadīšanā.
Šajā laika periodā taktikas kursā apmācāmajiem norisināsies krīzes vadības operāciju starptautiskais apmācību modulis, kurā piedalīsies arī kadeti no partnervalstīm apmaiņas programmas “Erasmus+ EMILYO” ietvaros.
Iedzīvotāju ievērībai!
Ventspils novada administratīvajās teritorijās norisināsies Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas un ārvalstu kadetu apmācības. To laikā tiks izmantota mācību munīcija, sprādziena imitācijas līdzekļi, kas rada skaņu, bet nekādā veidā neapdraud cilvēka dzīvību un veselību, kā arī apkārtējo vidi. Mācību laikā tiks izmantotas arī apgaismes raķetes un bezpilota lidaparāti diennakts gaišajā un tumšajā laikā.
Apmācību teritorijā plānota pārvietošanās ar autotransportu pa koplietošanas un meža ceļiem.
Pateicamies iedzīvotājiem par atbalstu mācību norisē un Latvijas aizsardzības stiprināšanā. Operatīvā informācija par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas aktivitātēm iespēju robežās tiek publicēta Facebook lapā un Instagram lapā.