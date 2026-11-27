Saeimas Nacionālās apvienības frakcijas vadītājs Butāns saņēmis nāves draudus
Nacionālās apvienības (NA) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Artūrs Butāns vērsies Valsts policijā, jo esot saņēmis draudus dzīvībai, kas saistīti ar viņa darbu parlamentā un politisko nostāju pret Krieviju.
❗️Informēju, ka šodien esmu saņēmis draudus dzīvībai par iniciatīvām un nostāju ekonomisko saišu saraušanā ar Krieviju. 📌Par to esmu oficiāli informējis @Valsts_policija un Saeimas Drošības biroju, nosūtot visus audio failus un informāciju par konkrēto personu no Krievijas federācijas. ⚖️Ne manu, ne @VL_TBLNNK nostāju šādi draudi ietekmēt nespēs. Agresorvalsts vadītāji sagaidīs savu kārtu un tiks tiesāti starptautiskā tiesā.— Artūrs Butāns (@ArtursButans) November 27, 2026
NA paziņojumā medijiem norāda, ka draudi izteikti saistībā ar deputāta nostāju jautājumos par ekonomisko saišu pārtraukšanu ar Krieviju, tostarp Krievijas graudu tranzīta aizliegšanu Latvijā, kā arī stingrāku migrācijas ierobežojumu noteikšanu Krievijas pilsoņiem.
Deputāts informējis Valsts policiju un Saeimas drošības biroju, kā arī nodevis iestādēm audio failus.