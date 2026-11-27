Šekspīra daiļrades cienītāji dodas uz baleta "Sapnis vasaras naktī" pirmizrādi Latvijas Nacionālajā baletā; 27.10.2026.
Baletu "Sapnis vasaras naktī" horeogrāfs Džons Neimeiers radījis Hamburgas baletam 1977. gadā, iedvesmojoties no Viljama Šekspīra komēdijas.
Eksprezidents, Saeimas priekšsēdētājs, Rīgas eksmērs un citi mākslas mīļotāji apmeklē baleta "Sapnis vasaras naktī" pirmizrādi Latvijas Nacionālajā baletā. FOTO
Latvijas Nacionālajā operā un baletā (LNOB) piektdien pirmizrādi piedzīvoja horeogrāfa Džona Neimeiera balets "Sapnis vasaras naktī".
Iestudējuma muzikālais vadītājs un diriģents ir Mārtiņš Ozoliņš, bet scenogrāfiju un kostīmus veidojis Jirgens Roze. "Sapnis vasaras naktī" ir pirmais Neimeiera balets, kas iestudēts Baltijā.
Galvenās lomas atveido Jūlija Brauere vai Annija Kopštāle, Antons Freimans vai Viktors Seiko, Elza Leimane vai Sofija Beļkina, Emma Lagūna vai Izabella Monastirska-Urtāne, Amirs Dodarhodžajevs vai Kārlis Cīrulis, Kristaps Jaunžeikars vai Kārlis Cīrulis, Roberts Naje vai Genādijs Eisaks, Eidens Viljams Konefrijs vai Antons Freimans.
Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis atzīmē, ka, lai gan balets "Sapnis vasaras naktī" radīts pirms gandrīz 50 gadiem, tas joprojām ir pieprasīts pasaules vadošajās baleta kompānijās. "Mums ir liels gods strādāt ar Neimeieru, kurš personiski piedalījās dejotāju atlasē un iestudējuma noslēguma posmā atkal strādās ar mūsu trupu," pauž Leimanis.
Neimeiers ir viens no ietekmīgākajiem 20. un 21. gadsimta horeogrāfiem. Vairāk nekā 50 gadus vadot Hamburgas baletu, viņš izveidojis horeogrāfisko rokrakstu, kurā klasiskā baleta tradīcijas savienojas ar laikmetīgu kustību valodu, niansētu tēlu atveidojumu un muzikalitāti.
Baletu "Sapnis vasaras naktī" Neimeiers radījis Hamburgas baletam 1977. gadā, iedvesmojoties no Viljama Šekspīra komēdijas.