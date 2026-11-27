Siguldā ziemas sporta cienītāji slēpot varēs jau sākot ar svētdienu.
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Šodien 17:30
Siguldā sākusies slēpošanas sezona
Ziema Siguldā sāk uzņemt apgriezienus - "Fischer" slēpošanas centrā uzsākta sniega ražošana, un jau svētdien, 29. novembrī, no plkst. 10.00 līdz 20.00 slēpotājiem būs pieejams 200 metru stadiona aplis.
Turpmāk darba dienās slēpošanas centrs būs atvērts no plkst. 12.00 līdz 21.00. Sniega ražošana "Fischer" slēpošanas centrā sākta 26. novembrī, izmantojot labvēlīgos laikapstākļus. Pie atbilstošiem laika apstākļiem plānots turpināt sniega ražošanu, lai pakāpeniski pagarinātu slēpošanai pieejamo trasi.
Sniega ražošana uzsākta arī Siguldas Pilsētas trasē, kur, izmantojot ziemai raksturīgos laikapstākļus, tiek gatavota trase gaidāmajai kalnu slēpošanas sezonai. "Aicinām ikvienu ziemas prieku cienītāju apmeklēt Siguldu, izbaudīt ziemas noskaņu un izmantot pirmās slēpošanas iespējas!" aicina pašvaldība.