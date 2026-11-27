Autobusa un kravas auto sadursme Baltezerā uz Tallinas šosejas, ir cietušie. VIDEO
Baltezerā uz Tallinas šosejas piektdienas vakarā notikusi kravas automašīnas un autobusa sadursme, kurā cietuši vairāki cilvēki, pavēstīja Valsts policija.
Informāciju par sadursmi policija saņēma plkst. 15.58. Kā norādīja policijā, autobusā bija no 21 līdz 31 cilvēkam, kuru vidū ir arī cietušie. Patlaban Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi sniedz palīdzību cietušajiem.
Mediķu palīdzība notikuma vietā bija nepieciešama četrām personām, paziņoja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Tālāku izmeklējumu veikšanai un palīdzības saņemšanai ārstniecības iestādēs apmierinošā stāvoklī nogādāti trīs cilvēki, bet viens no stacionēšanas atteicies. Pārējiem negadījumā iesaistītajiem medicīniskā palīdzība nebija nepieciešama.
Uzņēmumā SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss" apstiprināja, ka negadījumā iesaistīts šī uzņēmuma transportlīdzeklis. Pasažieri, kuri nevarēja turpināt ceļu ar avarējušo autobusu, uzņemti nākamajā autobusā, tiklīdz tas varēja piebraukt notikuma vietai. Autobusa vadītājs negadījumā nav cietis.
"Latvijas Valsts ceļi" informē, ka satiksme negadījuma vietā ir bloķēta un apbraukšana iespējama pa pašvaldības ceļu caur Bukultiem.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss" reģistrēta 1996. gadā. Uzņēmums pastarpināti pieder Adrianam un Dāvidam Brandaviem. Uzņēmums pērn strādāja ar 11,98 miljonu eiro apgrozījumu un vairāk nekā 900 000 eiro zaudējumiem.