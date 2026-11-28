Katlakalnā atklāts jauns sporta laukums
25. novembrī Katlakalnā Ķekavas novada pašvaldība atklājusi jaunu daudzfunkcionālu sporta laukumu.
Katlakalnā Ķekavas novada pašvaldība atklāja jaunu daudzfunkcionālu sporta laukumu līdzās pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte”, kas paredzēts gan bērnudārza audzēkņu sporta nodarbībām, gan ģimenēm un apkārtnes iedzīvotāju aktīvai atpūtai.
Jaunais sporta laukums atrodas Katlakalnā tematiski piederīgā adresē – Sporta ielā 1. Atklāšanas pasākumā piedalījās Ķekavas novada domes vadība un deputāti, pašvaldības speciālisti un būvniecības procesā iesaistītie. Tāpat atklāšanas viesu pulku kuplināja “Bitītes” vecāko grupiņu audzēkņi, kuri veica rīta vingrošanu kopā ar Biti un Lāci un deva atskaites signālu svinīgajai lentes pārgriešanai.
Sporta laukumu atklājot, lenti pārgrieza Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire, autoruzrauga – SIA “Virtu” – pārstāve Anda Kursiša, pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” sporta skolotāja Sintija Ozola-Sevastjanova ar audzēkņiem Frīdu Mežotni un Oliveru Karistu.
“Attīstot Ķekavas novadu, mums ir svarīgi, lai jaunie sporta un atpūtas objekti būtu noderīgi pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam. Katlakalnā vienuviet esam radījuši iespējas gan bērnudārza sporta nodarbībām, gan jauniešu un pieaugušo treniņiem un aktīvai atpūtai. Iedzīvotājiem būs vairāk iespēju sportot tepat savā apkaimē. Un, protams, novads iegūst vēl vienu skaisti sakārtotu vietu,” saka Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.
Jaunais sporta komplekss veidots dažādām vecuma grupām, tajā ir izbūvēts 60×40 metru futbola laukums ar dabīgā zāliena segumu, apvienots basketbola un tenisa laukums un divi pludmales volejbola laukumi. Vieglatlētikas nodarbībām ierīkots 100 metru skrejceļš ar četriem celiņiem un tāllēkšanas bedre ar ieskrējiena celiņu.
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Pirmsskolas vecuma bērniem izveidots rotaļu un vingrošanas laukums, savukārt skolas vecuma bērniem un pieaugušajiem ierīkoti atsevišķi āra vingrošanas laukumi. Teritorija ir apzaļumota, tajā izbūvēti gājēju celiņi un apgaismojums, kā arī uzstādīts ūdens brīvkrāns. Savukārt futbola laukums sportot gribētājiem būs pieejams tikai pēc zāliena ieaugšanās, tāpēc līdz tam tas būs norobežots.
Projektu finansēja Ķekavas novada pašvaldība, atvēlot 1,3 miljonus eiro šī sporta laukuma būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.