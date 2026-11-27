Ķekavas novads izsaka pateicība Inesei Slokai par ilggadēju ieguldījumu pirmsskolas izglītībā
Ķekavas novada pašvaldība izteikusi sirsnīgu pateicību pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītājai Inesei Slokai par ilggadēju, pašaizliedzīgu un profesionālu darbu.
Ķekavas novada pašvaldība pauž sirsnīgu pateicību pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītājai Inesei Slokai par daudzu gadu pašaizliedzīgu, profesionālu darbu; viņas darba gaitas noslēgsies šī gada 30. novembrī.
Kopš „Bitītes” dibināšanas Inese Sloka bijusi līdzās iestādei, ar zināšanām, pieredzi, sirdsdegsmi veidojot tās pamatus, attīstību, tradīcijas. Viņas vadībā „Bitīte” augusi, pilnveidojusies, kļuvusi par vietu, kur tiek likti pamati zināšanām un vērtībām turpmākajam dzīves ceļam.
Ķekavas novada pašvaldība pateicas par veltītajiem gadiem, neatlaidību, sirds siltumu, uzticību profesijai. Vadītājas darbs atstājis paliekošas vērtības ne vien pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” attīstībā, bet arī daudzu bērnu, ģimeņu, kolēģu dzīvē.
Novēlam, lai jaunais dzīves posms sniedz gandarījumu par paveikto, veselību, prieku, iespēju vairāk laika veltīt sev, ģimenei, sen lolotiem sapņiem.