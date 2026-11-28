No “Ēd ar karotīti!” līdz jautājumam, vai tam vispār ir jēga: kas noticis ar vietējo zīmi veikalos?
Latvijas pārtikas veikalu plauktos starp neskaitāmiem importa ražojumiem un košām reklāmas uzlīmēm pircējam jāspēj atrast vietējo produktu. Daudzus gadus par orientieri kalpo nacionālie pārtikas kvalitātes shēmas simboli – “Zaļā” un “Bordo karotīte”.
Taču, mainoties tirgus situācijai, mainās arī pašu ražotāju skatījums uz to, ko šie simboli reāli dod un kāpēc bez valstiska atbalsta tie var zaudēt savu sākotnējo jaudu.
“Zaļo karotīti” piešķir produktiem, kas atbilst paaugstinātām kvalitātes prasībām un kuru ražošanā vismaz 75 % izejvielu ir no Latvijas. Savukārt “Bordo karotīte” apliecina, ka produkts ir kvalitatīvs un tā pilns pārstrādes cikls notiek Latvijā, taču izejvielas var būt arī ievestas. Uzņēmumi sertifikāciju iziet Pārtikas un veterinārajā dienestā, tad seko ikgadējas pārbaudes, apliecinot produktu izsekojamību no lauka līdz iepakojumam. Līdz ar to abas šīs zīmes kalpo kā informācija pircējiem, ka produktiem “ar karotīti” var uzticēties un to iegāde ir atbalsts vietējiem ražotājiem. Tomēr laika gaitā “karotīšu” nozīmīgums mazinās, jo tām vairs nav sākotnējo priekšrocību valsts un pašvaldību iepirkumos, turklāt, regulāri neatgādinot par šo simbolu nozīmi, mazinās arī sabiedrības informētība.
No skaļām kampaņām līdz pircēju apjukumam
“Ēd ar karotīti!” kādreiz bija teju vai nacionāls sauklis, un vietējie produkti plauktos tika mērķtiecīgi izcelti. Maizes ceptuves “Lāči” saimnieks Normunds Skauģis atceras, ka viņa uzņēmums bija viens no pirmajiem, kas šo zīmi sāka izmantot. Viņš uzsver toreizējās valstiskās kampaņas nozīmi: “Pamatdoma jau izsenis bija atdalīt vietējo ražotāju no visa importa, lai skaidri varētu redzēt, ka tas ir vietējais produkts. Pirmajos gados “Zaļā karotīte” tika ļoti labi reklamēta, par to daudz runāja, cilvēki to zināja un veikalos meklēja. Tā bija valstiski atbalstīta kampaņa, kas deva reālu rezultātu.”
Taču laika gaitā situācija ir mainījusies. Pēc lielo ražotāju spiediena parādījās “Bordo karotīte”, un pircējiem abas zīmes sāka jukt. “Lāči” tagad “Zaļo karotīti” izmanto tikai divām maizēm, bet “Bordo karotīti” nelieto vispār. “Es tāpat vien negribu likt “karotīti” virsū, ja neredzu tam jēgu. Ja šobrīd šos produktus neviens nereklamē un nekur neizceļ, tad, uzliekot “karotīti”, mums nerodas nekāda pievienotā vērtība. Mums ir jārēķinās ar papildu izmaksām iepakojuma ražošanā, jo tā ir papildu krāsa, kā arī jāuzņemas atbildība, bet pretī nav kampaņas, kas pircējam izskaidrotu, kāpēc izvēlēties tieši šo produktu,” Normunds Skauģis skaidro, kāpēc viņa uzņēmums nevēlas šo zīmi likt uz iepakojuma bez skaidra valsts atbalsta.
Līdzīgu ainu par patērētāju zināšanām iezīmē arī akciju sabiedrības “Dobeles dzirnavnieks” valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils. Uzņēmumam ir aptuveni simt produktu ar karotītes simbolu, tomēr vadītājs atzīst, ka sabiedrībā izpratne par tā nozīmi zūd, norādot uz komunikācijas trūkumu. “Mums aizvien nepietiekamā apjomā tiek stāstīts un reklamēts, ko tā karotīte īsti nozīmē. Sākotnēji, kad shēmu palaida, bija jaudīga reklāmas kampaņa, taču nepietiek vienreiz kaut ko pastāstīt un domāt, ka ar to pietiks mūžīgi. Laiki mainās, informācijas apjoms ir milzīgs, un ir izaugusi jau jauna paaudze, kurai šī zīme nav pašsaprotama.”
Publiskajos iepirkumos zaļā gaisma importam
Vēl sāpīgāks jautājums ražotājiem ir “karotītes” loma valsts un pašvaldību publiskajos iepirkumos. Ilgus gadus sertificētiem produktiem bija priekšrocības un papildu punkti skolu, bērnudārzu, slimnīcu un citu valsts iestāžu iepirkumos, un tas ražotājiem kalpoja par galveno motivāciju sertificēt savu produkciju. Taču pēdējā laikā šīs priekšrocības ir atceltas vai būtiski samazinātas.
Kristaps Amsils šādu pavērsienu vērtē kritiski, uzsverot, ka tādējādi tiek vājināta vietējo ražotāju konkurētspēja. “Mums par pārsteigumu pēdējā laikā redzam, ka “karotītes” nozīme iepirkumos tiek mazināta, tādējādi būtībā atverot slūžas importa produktiem, par kuriem nereti nav pārliecības ne par izejvielu izcelsmi, ne kvalitāti. Ja ražotājs ir izgājis papildu procedūras un ļāvis valstij detalizēti pārbaudīt savu ražošanu no A līdz Z, bet iepirkumos tas vairs netiek novērtēts, tad zūd viens no galvenajiem stimuliem.”
Pretēji nereti dzirdētajam mītam par milzīgu birokrātiju abi uzņēmēji ir vienisprātis, ka pašas sertifikācijas prasības nav nepārvarams šķērslis. Tā drīzāk ir sakārtotas grāmatvedības un izsekojamības lieta, ko uzņēmumi tāpat ievēro Pārtikas un veterinārā dienesta prasību dēļ. Normunds Skauģis apliecina, ka dokumentu kārtošana neaizņem daudz laika. “Nekāda lielā birokrātija tur nepastāv – ja uzņēmumā ir sakārtota grāmatvedība un pilna uzskaite, visi dati par iepirktajām izejvielām un saražoto apjomu ir redzami. Gada atskaites sagatavošana ir aptuveni stundas darbs, un mēs bez problēmām varam ar pavadzīmēm pierādīt, ka milti un citas izejvielas ir iepirktas Latvijā.”
Cenu spiediens plauktos un lielveikalu politika
Pat ja pircējs zīmi atpazīst, ikdienas izvēli veikalā arvien biežāk nosaka maciņa biezums. Ekonomiskie satricinājumi pēdējos gados, kovida krīze un ģeopolitiskā situācija – tas viss ir sadārdzinājis ražošanas izmaksas, un veikalu plauktos vietējiem produktiem nākas sacensties ar lētākiem no Lietuvas, Igaunijas un Polijas. Situāciju sarežģī arī tas, ka Latvijā dominē ārvalstu mazumtirdzniecības ķēdes, kurām nav tiešas emocionālas piesaistes vietējam ražotājam.
“Ja šīs zīmes netiek valstiski reklamētas un atbalstītas, veikals neredz nekādu pievienoto vērtību – vienalga, ko jūs zīmējat uz sava iepakojuma, karotītes vai sniegpārsliņas. Veikals skatās tikai uz to, kāda būs pārdošana. Ja pircējs veikalā mērķtiecīgi prasīs produktus ar šo zīmi, tad arī tirgotāji būs ieinteresēti tos izcelt,” saka Normunds Skauģis, piebilstot, ka pašreizējos apstākļos “karotīte” pati par sevi negarantē vieglāku iekļūšanu lielveikalu plauktos.
Uzņēmējs uzsver, ka lielie ārzemju pārstrādātāji bieži vien izmanto Latvijas tirgu savu ražošanas jaudu noslogošanai, piedāvājot produkciju par cenām, ar kurām mazākiem vietējiem uzņēmumiem ir grūti sacensties. Kristaps Amsils papildina, ka mazā tirgus dēļ Latvijas ražotājiem vienīgais ceļš uz ilgtermiņa izdzīvošanu ir augt un orientēties uz eksportu, kā to dara “Dobeles dzirnavnieks”, eksportējot produkciju uz aptuveni septiņdesmit valstīm. Savukārt eksporta tirgos Latvijas nacionālā “karotīte” nedarbojas – tur kvalitātes garants ir Eiropas Savienības izcelsmes zīme, tāpēc eksporta iepakojumos “Dobeles dzirnavnieks” “karotīti” neizmanto, lai nesaraibinātu dizainu ar ārzemju pircējam nesaprotamu simbolu.
Kas jāmaina, lai simbols atkal strādātu?
Abi nozares līderi ir vienisprātis, ka pati ideja par nacionālu kvalitātes un izcelsmes zīmi ir pareiza un valstiski svarīga, taču tai nepieciešama jauna elpa. Taupības apstākļos var rasties kārdinājums atteikties no jebkādām sabiedrības informēšanas kampaņām, tomēr ražotāji brīdina, ka tā būtu tuvredzīga rīcība, kas novestu pie vēl lielāka importa īpatsvara.
Normunds Skauģis uzskata, ka stāstam par “karotīti” jābūt daļai no valstiskas domāšanas un patriotisma audzināšanas. “Mums jau no skolas sola jāsāk bērniem mācīt, kā funkcionē Latvijas ekonomika un kur rodas pievienotā vērtība. Ja produktu ražojam šeit no vietējām izejvielām, darbs ir zemniekam, pārstrādātājam, iepakotājam, un nodokļi paliek valsts kasē. Mums jābeidz stāstīt, cik esam mazi un nevarīgi, un jālepojas ar to, ka mūsu graudi un pārstrāde ir pasaules līmenī.”
Savukārt Kristaps Amsils iezīmē trīs konkrētus soļus, kas būtu jāsper, lai ”karotītes” sistēma atgūtu savu nozīmi. “Lai šo stāstu sekmīgi turpinātu, pirmkārt, “karotīte” ir jāatjauno publiskajos iepirkumos kā reāla priekšrocība ražotājiem. Otrkārt, jānodrošina pastāvīga un mērķtiecīga komunikācija ar patērētājiem, nevis tikai vienreizējas akcijas. Treškārt, ir pienācis laiks domāt par “karotītes” vizuālo atjaunošanu jeb rebrendingu, jo kopš pirmsākumiem tā nav mainījusies. Zīmei jākļūst mūsdienīgākai un šodienas sabiedrībai vieglāk uztveramai.”