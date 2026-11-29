Ziemā pilsēta kūp, vasarā cepina: kāpēc par karstuma viļņiem un kokiem jādomā jau tagad?
Ziemā par karstumu noteikti domāt vai to iztēloties nebūt nav viegli, bet iespējams, tieši tagad ir īstais brīdis to darīt. Kad nākamajās vasarās pienāks neizbēgamie karstuma viļņi, pilsētu un tās vidi mainīt vairs nebūs laika.
Zonu apzaļumošana tiek veidota un koki pārsvarā tiek stādīti rudens un pavasara sezonā, bet budžeti, plāni un māju renovācijas lēmumi top arī aukstajā gadalaikā. Turklāt pilsētas siltuma sala, kā norāda speciālisti, nav tikai vasaras parādība. Tā darbojas visu gadu, un ziemā tās cēloņi, proti, maz zaļumu un daudz asfalta, parādās arī gaisa kvalitātē, ko elpojam.
Siltuma sala – pilsētā visu gadu
Pilsētas siltuma sala nozīmē, ka konkrētajā pilsētvidē ir siltāks nekā tās apkārtnē. To rada mazāk koku un zālāju, blīva apbūve, asfalts un betons, kas dienā uzkrāj siltumu un naktī to atdod. Tāpēc jūtamākā atšķirība ir naktī un bezvēja laikā.
Kā plašāk stāsta “Urban ReLeaf” projekta eksperte, pilsētplānotāja un urbānās vides pētniece Nora Gāgane, “Urban ReLeaf” projekta ietvaros tika veikta karstuma stresa kampaņa “Sper soli pretim zaļākai pilsētai”. Tā norisinājās 2025. un 2026. gada vasarā, iesaistot vairāk kā 70 iedzīvotājus, kas ikdienas gaitās nēsāja līdzi nelielus pārnēsājamus temperatūras un mitruma sensorus, maršrutus reģistrējot mobilajā lietotnē EcoPulse. Divu gadu laikā tika ievākti gandrīz 170 000 temperatūras un mitruma mērījumu, galvenokārt Rīgas centrālajā daļā. “Rezultāti rāda, ka Rīgas centrā temperatūra bija vidēji par aptuveni 4 °C augstāka nekā zaļajās teritorijās vai pilsētas perifērijā, un vislielākais termālais diskomforts saistīts ar tiešu saules iedarbību. Tika konstatēta arī sakarība starp karstuma punktiem, satelītu datos identificētajām pilsētas karstuma salām un teritorijām, kas iezīmētas Rīgas zaļināšanas plānā,” tā N.Gāgane.
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Taču izrādās, ka ziemā siltuma sala nav viennozīmīgi slikta. “Nature Communications” publicētā pētījumā par 85 Eiropas pilsētām secināts, ka lielākajā daļā pilsētu siltāka pilsētvide gadā kopumā pat samazina ar aukstumu saistīto mirstību, jo auksts laiks ilgst ilgāk. Tomēr ekstrēma karstuma laikā siltuma sala bija saistīta ar mirstības riska pieaugumu par 45 %. Pētījuma autori uzsver, ka secinājums attiecas uz pašreizējo klimatu - tam sasilstot, līdzsvars var nosvērties karstuma radītās ietekmes pusē.
Karstuma viļņi kļūst garāki, ziemas – siltākas
Siltākas ziemas un karstākas vasaras ir viena procesa divas puses. LVĢMC dati rāda, ka Latvijā līdz šim gaisa temperatūra ziemā kāpusi ievērojami straujāk nekā vasarā. Vienlaikus garāki kļūst arī karstuma viļņi. , proti, vismaz sešas dienas pēc kārtas, kad maksimālā temperatūra ir neraksturīgi augsta mūsu reģionam. Jau pirms desmit gadiem LVĢMC pētnieki mums ziņoja, ka, salīdzinot ar tālo 1961. gadu, karstuma viļņi sasnieguši vismaz sešas dienas pēc kārtas un to ilgums gadā pieauga līdz 16 dienām.
Arī nākotnes prognozes ir satraucošas. Ja emisijas samazināsies mēreni, gadsimta beigās vidējā maksimālā temperatūra Latvijā pieaugs par 3,3–3,6 °C, bet, ja emisijas turpinās augt, par 5,1–5,6 °C.
Arī šī gada jūnijā Rietumeiropu un arī Latviju sasniedza spēcīgs karstuma vilnis ar temperatūru līdz +36 °C un tropiskās nakts klātbūtni. Kopš 2023. gada LVĢMC par karstumu brīdina trīs pakāpēs: dzeltenā (+27…+30 °C), oranžā (+31…+34 °C) un sarkanā (+35 °C un vairāk). Speciālisti uzsver, ka jo agrāk vasarā pienāk intensīvs karstums, jo lielāka ietekme uz veselību, jo organisms vēl nav pielāgojies.
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Kā karstums ietekmē veselību
Kā zināms, karstums ir galvenais ar klimatu saistītais nāves cēlonis Eiropā. Pasaules Veselības organizācija lēš, ka tās Eiropas reģionā karstums katru gadu prasa vairāk nekā 175 000 dzīvību, un divdesmit gados šī mirstība pieaugusi par 30 %.
Arī Rīgā tas ir ticis mērīts. Pētījumā ar 2009.–2015. gada datiem, kurā piedalījās arī Rīgas Stradiņa universitātes pētnieki, konstatēts, ka karstuma viļņu laikā kopējās mirstības risks bija par 10–20 % lielāks nekā dienās ar normālu temperatūru. Mirstība no sirds un asinsvadu slimībām pieauga par 15–26 %, bet cilvēkiem no 65 gadu vecuma par 12–22 %. Cilvēka ķermenis cenšas uzturēt temperatūru ap 36,6 °C. Ja karstums ilgst vairākas dienas un arī naktis ir siltas, organisms nepaspēj atgūties. Pie karstuma var pierast, bet tam vajag 7–10 dienas, un pierašana ātri zūd. Visvairāk apdraudēti ir seniori, īpaši vientuļie, hronisko slimību pacienti, grūtnieces, mazi bērni un cilvēki, kas strādā ārā vai karstās telpās. Tie paši cilvēki visvairāk cieš arī no aukstuma un netīra gaisa ziemā.
Karstums ir arī darba vides problēma. Eiropā karstums un aukstums ir vieni no visbiežāk minētajiem ar klimatu saistītajiem arodriskiem, īpaši darbā ārā, ražošanā un transportā.
Ko atklāja Rīgas gaisa sensori
Līdz 2024. gadam smalkās putekļu daļiņas PM2.5 Rīgā mērīja tikai divās oficiālās stacijās. “Urban ReLeaf” gaisa kvalitātes kampaņa "Adoptē sensoru" norisinājās 2024.-2025. gadam. Projekta pirmajā posmā Rīgā uzstādīja 20 stacionārus PurpleAir gaisa kvalitātes sensorus, kas mēra smalkās putekļu daļiņas PM2.5. Tos piestiprināja pie ēkām un parkos. Sensorus "adoptēja" pašvaldības iestādes, "Rīgas meži", skolas, universitātes, nevalstiskās organizācijas un septiņi iedzīvotāji, kas nodrošināja elektrību un interneta pieslēgumu, bet uz tiem kopumā pieteicās 40 iedzīvotāji. Pirmajā gadā sensori savāca vairāk nekā 87 000 mērījumu stundu. Dati liecina, ka zaļākās vietās un to tuvumā gaiss bija tīrāks.
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PM2.5 ir neredzami sīkas putekļu, sodrēju un dūmu daļiņas, ne lielākas par 2,5 mikrometriem, tas ir, aptuveni 20–30 reizes tievākas par cilvēka matu. Pilsētā tās rodas galvenokārt no automašīnu izplūdes gāzēm, krāsnīm un kamīniem, kuros dedzina malku, kā arī no rūpniecības un būvniecības. Svarīgi zināt, ka lielākus putekļus deguns un elpceļi aiztur, bet PM2.5 nokļūst dziļi plaušās un daļa pat asinsritē. Tāpēc tās arī saista ar elpošanas un sirds un asinsvadu slimībām.
Galvenais kampaņas pētījuma secinājums bija - zaļākās vietās gaiss bija tīrāks. Zemāka koncentrācija bija ne tikai parkos, bet arī to tuvumā. Jo vairāk zaļo platību bija 1 km rādiusā ap sensoru, jo tīrāks gaiss, un šī sakarība ir statistiski nozīmīga (r = −0,61). Tomēr zaļās zonas nav pilnībā pasargātas no transporta un mājsaimniecību emisijām.
To labi apliecināja Uzvaras parks. Tur gada vidējais PM2.5 līmenis bija 10,3 µg/m³, kas ir augstāks, nekā zaļajai zonai raksturīgs, un 12 dienās diennakts vidējā vērtība pārsniedza 25 µg/m³. Sensors atrodās parka malā, blakus dzīvojamām mājām, un ziņojuma autori augsto līmeni saista ar nakts emisijām īpaši ziemā, iespējams, no malkas apkures, kas šajā pilsētas daļā ir izplatīta.
Jaunajā ES direktīvā gada vidējais robežlielums ir 10 µg/m³ (mikrogrami uz kubikmetru gaisa), kas jāsasniedz līdz 2030. gadam. Sensoru dati liecina, ka 5 no 16 analizētajām vietām gada vidējā vērtība pārsniedza šo nākotnē ieplānoto robežu. Diennakts robeža ir 25 µg/m³, un to drīkst pārsniegt ne vairāk kā 18 reizes gadā. Neviena vieta to nepārsniedza tik bieži, lai gan Čaka iela Rīgā bija tuvu. Autori gan uzsvēra, ka šo vienkāršo sensoru dati ir indikatīvi un atbilstību normām oficiāli vērtē references stacijas.
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Kāpēc gatavoties vajag jau tagad
“Urban ReLeaf” projekta eksperte N. Gāgane katram atgādina: “Vidējais rīdzinieks nav spēcīgs jaunietis labākajos gados. Vidējam rīdziniekam ir 44 gadi, tātad sabiedrība noveco. Pēc desmit gadiem katrs ceturtais rīdzinieks būs pensionārs. Tāpēc mums ir svarīgi domāt, kā pielāgojam pilsētu brīžiem, kad ir karstuma viļņi. Visietekmētākie cilvēki būs seniori, bērni, (sievietes) kas ir stāvoklī vai cilvēki ar hroniskām slimībām. Mums ir jāveido droša pilsētvide!”
Secinājums jau atnākušajai ziemai ir vienkāršs - tie paši koki un apstādījumi, kas vasarā atvēsina pilsētu, visu gadu palīdz elpot tīrāku gaisu. Tas ir viens risinājums divām problēmām. Ziema ir brīdis, kad pilsētu iedzīvotāji var ietekmēt to, kā viņu mājvieta izskatīsies un galvenais, kā viņi paši jutīsies jau nākamajos karstuma viļņos. Daudz ko var izdarīt jau tagad:
• Pieteikt kokus pagalmam. Daudzdzīvokļu namu un apkaimju iedzīvotāji var pieteikt koku stādīšanu savos pagalmos, iesaistīties apkaimes biedrībās un piedalīties sabiedriskajās apspriedēs.
• Renovējot domāt arī par vasaru. Ziemā daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji lemj par siltināšanu. Ēka jāplāno arī karstumam - ēnojums, ventilācija, gaiši jumti, nakts vēdināšanas iespējas. Lai citkārt labi siltināts augšstāva dzīvoklis vasarā nepārvērstos par “krāsni”.
• Veidot kaimiņu atbalstu. Vientuļie seniori un hronisko slimību pacienti cieš gan no aukstuma, gan no karstuma. Ja jau ziemā ir skaidrs, kurš pieskata vientuļo kaimiņu, tas noderēs arī vasarā.