Sestdien dienā daudzviet Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule.
Sabiedrība
Šodien 14:57
Novembra pēdējā sestdiena būs ziemīgi auksta
Novembra pēdējā sestdienā Latvijā saglabāsies ziemīgi laikapstākļi, gaisa temperatūrai arī dienas laikā daudzviet saglabājoties zem nulles. Sinoptiķi prognozē, ka laiks būs pārsvarā sauss un mākoņains, taču vietām uzspīdēs arī saule.
Naktī uz sestdienu debesis lielākoties klās mākoņi, vien Kurzemē to būs mazāk. Ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš vai valdīs bezvējš, bet gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2 līdz -8 grādiem.
Sestdien dienā daudzviet Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule. Saglabāsies lēns vējš, savukārt gaisa temperatūra būs no -4 līdz 0 grādiem.
Rīgā sestdien gaidāms pārsvarā mākoņains laiks bez nokrišņiem, un arī vēja praktiski nebūs. Naktī galvaspilsētā gaiss atdzisīs līdz -3 līdz -4 grādiem, bet dienā kļūs vien par grādu siltāks.