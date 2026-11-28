"Spēlmaņu nakts" apbalvošanas ceremonija Dailes teātrī. Valts Skuja ar balvu nominācijā "Gada aktieris" par Freimaņa lomu Liepājas teātra iestudējumā "Freimanis".
Sabiedrība
Šodien 05:25
Spēcīgas atgriešanās, apbalvojumi un ovācijas. Aizejošās nedēļas pozitīvākie notikumi Latvijā
Šī nedēļa Latvijā aizvadīta ar skaistiem notikumiem, sasniegumiem un iedvesmojošiem stāstiem.
Latvijas kultūras personības saņēmušas augstu novērtējumu, latviešu dejotāji ar savu talantu iekarojuši sociālos tīklus, bet dziedātāja Aminata atkal priecējusi klausītājus. Tikmēr kāda madoniete pēc dzīves ārzemēs atgriezusies Latvijā, lai piepildītu savu sapni, un pilsētās pamazām sāk valdīt Ziemassvētku noskaņa.