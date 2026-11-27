Dusmu un aizvainojuma dēļ nodedzināja daudzdzīvokļu māju: par pastrādāto kādam vīrietim būs jāpavada gari gadi cietumā
Dusmas un aizvainojums pret diviem cilvēkiem kādu vīrieti pamudināja uz dedzināšanu, kuras sekas izrādījās postošas – tika iznīcināta daudzdzīvokļu māja, gāja bojā vairāki mājdzīvnieki, bet zaudējumi pārsniedza 465 000 eiro.
Augstākā tiesa (AT) atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību, līdz ar to stājies spēkā spriedums, ar kuru vīrietim piespriests 14 ar pusi gadu ilgs cietumsods.
Vīrietis, būdams dusmīgs un aizvainots uz divām personām, bija ar benzīnu aizdedzinājis abu personu dzīvokļu durvis dažādās adresēs. Otrajā dedzināšanas reizē ugunsgrēks izplatījās pa visu ēku, iznīcinot daudzdzīvokļu māju ar 16 dzīvokļiem un trīs transportlīdzekļus. Ugunsgrēkā tika iznīcināts arī blakus esošās mājas logs un gāja bojā vairāki mājdzīvnieki.
Rīgas pilsētas tiesa sākotnēji vīrietim piesprieda 11 gadu cietumsodu. Tomēr nozieguma izdarīšanas brīdī viņš bija nosacīti atbrīvots no soda citā krimināllietā, tāpēc, pieskaitot iepriekš neizciesto soda daļu, galīgais cietumsods sasniedza 14 ar pusi gadus. Vīrietim noteikta arī probācijas uzraudzība un policijas kontrole, katra uz trim gadiem.
Lai gan apsūdzētais atzinās pastrādātajā, viņš nepiekrita aprēķinātajam zaudējumu apmēram un cietušajiem izmaksājamajām kompensācijām, tādējādi cenšoties panākt vieglāku sodu.
Rīgas apgabaltiesa pirmās instances tiesas spriedumu atstāja negrozītu. Savukārt Augstākā tiesa secināja, ka kasācijas sūdzībās pausta neapmierinātība ar pierādījumu vērtējumu, nevis norādīts uz juridiskām kļūdām, kas būtu pamats sprieduma atcelšanai.