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Rīgas centrā automašīna notriekusi gājēju - policija meklē aculieciniekus
Šī gada 21. novembrī plkst. 21.28 Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 61, pie Krišjāņa Valdemāra un Hanzas ielas krustojuma, notika ceļu satiksmes negadījums. Transportlīdzekļa “Volvo C30” vadītājs uzbrauca gājējam, kurš negadījumā guva traumas.
Valsts policija aicina atsaukties negadījuma aculieciniekus, kuriem ir izmeklēšanai noderīga informācija vai kuriem ir pieejams videoieraksts no transportlīdzekļa videoreģistratora, zvanot pa tālruņa numuriem 67219837, 29971069 vai 112.