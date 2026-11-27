"Kur lai tās mammas brauc? Mēs esam dzīvi cilvēki!" Madonas slimnīcai tomēr izdevies nosargāt Dzemdību nodaļu
Reģionālajai veselības aprūpei piedzīvojot arvien jaunu nodaļu slēgšanu, Madonas slimnīcas Dzemdību nodaļu izdevies pasargāt – pēc ilgstošām sarunām ar Veselības ministriju panākta konceptuāla vienošanās, ka nodaļa turpinās darbu. Tiesa, par precīzu finansēšanas modeli sarunas vēl turpinās, vēsta 360TV Ziņas.
Madonas slimnīcā Gunta no Varakļāniem aizvadītajā naktī sagaidījusi savu sesto bērniņu – meitu Jacintu. Daudzbērnu māmiņa slavē personāla sirsnību un atsaucību, vienlaikus ar satraukumu raugoties uz situāciju reģionos, kur dzemdību palīdzība kļūst arvien tālāka.
"Kur lai tās mammas brauc? Mēs esam dzīvi cilvēki. Sievietei ir vajadzīgs siltums, mīļums, īpaši šādā nozīmīgā notikumā," saka sešu bērnu mamma Gunta.
Jau šobrīd ir slēgta Balvu dzemdību nodaļa, bet no 1. janvāra darbu pārtrauks arī Preiļu nodaļa, liekot daļai topošo māmiņu līdz tuvākajai slimnīcai mērot pat vairāk nekā divas stundas garu ceļu. Līdzīgs liktenis draudēja arī Madonai, taču gan slimnīcas vadība, gan pašvaldība uzsver tās stratēģisko nozīmi kartē.
"Tā būtu tiešām traģēdija. Nedrīkst mērīt pakalpojumu pieejamību tikai pēc apjoma reģionos vai ekonomiskās atdeves. Valstij ir jāuzņemas atbildība par šo pakalpojumu nodrošināšanu, un dzemdību palīdzība ir viena no tām," uzsver SIA "Madonas slimnīca" valdes locekle Līga Šerna.
"Tie attālumi ir lieli, Ziemeļlatvija vispār ir bez šāda pakalpojuma. Ģeogrāfija šeit bija ļoti nozīmīga, arī labs pakalpojums," piebilst Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs.
Līdz šim Madonā šogad piedzimuši 170 mazuļi, taču, aizveroties kaimiņu nodaļām, Nacionālā veselības dienesta prognozes nākamajam gadam liecina par strauju pieaugumu – līdz pat 300 jaundzimušajiem. Lai tiktu galā ar pieaugošo slodzi, valsts finansējums ir akūti nepieciešams.
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Mediķi brīdina, ka gari pārbraucieni dzemdību laikā rada tiešu apdraudējumu mātes un bērna dzīvībai – nesen Madonas slimnīcā dzīvību zaudēja jaundzimušais, kura māmiņa bija mērojusi tālo ceļu no Balvu novada.
"Pie akūtiem dzemdnieciskiem notikumiem pat 15 minūtes ir ārkārtīgi svarīgas, lai mēs dabūtu pozitīvu rezultātu. Pat, ja tie ir daži gadījumi gadā, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka pacientei palīdzība tiek sniegta maksimāli ātri," uzsver ginekoloģe un dzemdību speciāliste Lāsma Tauriņa.