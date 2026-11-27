"Acis rotē, runā daudz, bet ministri to nobremzē." Politologs vērtē Kulberga līdzšinējo sniegumu premjera amatā
Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) komunikācijas veids ir viņa panākumu ķīla un arī problēmu cēlonis, pauda Latvijas Universitātes profesors, politologs Juris Rozenvalds.
Rozenvalds izcēla, ka dažādos dokumentos, tai skaitā valdības deklarācijā paustais ir viena lieta, un bieži vien tur rakstīts tikai par iecerēm, uz kurām valstij būtu jāvirzās, bet to, kā šī virzīšanās varētu notikt, bieži vien nevar saprast. "Un man ir aizdomas, ka arī pats Kulbergs to ne vienmēr zina. Ir sajūta, ka ne visam pamatā ir pārdomāts plāns. Ir sajūta, ka daudz kas tiks precizēts," vērtēja politologs.
Kā piemēru viņš atzīmēja Kulberga iepriekšējās valdības runāto par to, ka valsts nākamā gada budžetu varētu, iespējams, apstiprināt vēl šogad, tomēr tagad jaunā valdība to neuzskata par reāli iespējamu. Tāpat brīdī, kad par Latvijas Attīstības fonda izveidi vairs nerunā pats Kulbergs, bet nozares eksperti, tad par to parādās daudzas neskaidrības.
Pēc Rozenvalda domām, Kulberga valdībā lēmumu pieņemšana notiks vairāk situatīvi, un pie tā būs jāpierod. Turklāt šobrīd premjeram vairs nav jākomunicē par "gaišiem plāniem", bet par reāli pieņemtiem lēmumiem un lēmumiem, kas jāpieņem. "Kulberga komunikācijas veids ir impozants, acis rotē, runā daudz, bet ministri to nobremzē," novērojis Rozenvalds. Tomēr pagaidām jaunās valdības darbs ir tikai iesācies, tādēļ esot jādod laiks "ieskrieties".
To, vai šādā veidā strādājoša valdība varēs veiksmīgi darboties, labāk varēšot vērtēt pēc pirmajām 100 tās nostrādātajām dienām.
Jau vēstīts, ka Saeimas deputātu vairākums šomēnes apstiprināja Kulberga jauno valdību. Par Kulberga valdību nobalsoja 57 deputāti, bet pret balsoja 34 parlamentārieši.
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Kulberga valdību veido "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA), kuriem kopā Saeimā ir minimāls 51 balss pārsvars, bet daļēju atbalstu šādai valdībai solījis arī Ainārs Šlesers, kura partijai "Latvija pirmajā vietā" (LPV) parlamentā ir 17 deputāti.