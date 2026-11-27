Rīgas nomalē atklāta vērienīga nelegālo cigarešu rūpnīca
Sekmīgi pabeidzot tikai pirms trim mēnešiem uzsāktā kriminālprocesa izmeklēšanu, Nodokļu un muitas policija ir nodevusi Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai ...
FOTO: ieskats vērienīgajā nelegālo cigarešu rūpnīcā Rīgā - novērsts vairāk nekā 10,5 miljonu eiro kaitējums valstij
Sekmīgi pabeidzot tikai pirms trim mēnešiem uzsāktā kriminālprocesa izmeklēšanu, Nodokļu un muitas policija ir nodevusi Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu pret 18 personu, Moldovas un Ukrainas valstspiederīgo, organizētu grupu par nelikumīgu tabakas izstrādājumu ražošanu. Pārtraucot nelikumīgo rūpalu, valsts budžetam ir novērsts kaitējums vairāk nekā 10,5 miljonu eiro apmērā.
Veicot apjomīgus operatīvos pasākumus, nelikumīgā tabakas izstrādājumu ražotne Rīgas austrumu nomalē tika identificēta un tās darbība apturēta šī gada augustā. Tajā esošās personas, neraugoties uz viņu centieniem bēgt un nepakļauties likumīgajām prasībām, tika aizturētas uz vietas objektā, kur nelegālo cigarešu ražošanas iekārtas atradās darba režīmā. Nelegāli nodarbinātajām personām turpat bija ierīkotas guļamvietas.
Tobrīd ražotnē tika konstatēts liels apjoms tabakas, nelikumīgi ražoti tabakas izstrādājumi – cigaretes, filtri un iepakojumi, kā arī cigarešu ražošanas sagataves. Šajā ražotnē konstatētais cigarešu ražošanai paredzētās tabakas apjoms bija vēl lielāks nekā šī gada jūnija beigās Grobiņā atklātajā nelegālajā cigarešu rūpnīcā.
Kopumā Krustpils ielas tuvumā atklātā nelegālā ražotne bija aprīkota ar pilna cikla ražošanas tehnoloģijām. Tajā atradās tabakas smalcinātājs, žāvētājs un griezējs, specifiska ierīce sagrieztās tabakas kvalitātes atbilstības noteikšanai, divas cigarešu ražošanas līnijas (tievajām cigaretēm un standarta cigaretēm), cigarešu paciņu pakošanas un cigarešu bloku pakošanas līnijas, kā arī visas cigarešu ražošanai paredzētās izejvielas (tabaka, filtri, līme, cigarešu paciņu sagataves, folija, plēves). Uz vietas objektā atrastas viltotas Baltkrievijas akcīzes markas, kas tika līmētas uz viltotajām it kā Baltkrievijas cigaretēm, tādējādi maldinot gan gala patērētāju, gan tiesībsargājošās iestādes.
Kriminālprocesu prokuratūrai ir lūgts uzsākt pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas pazīmēm par iespējamu tabakas izstrādājumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu).
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Tik apjomīga kriminālprocesa izmeklēšana un nodošana kriminālvajāšanai salīdzinoši īsā termiņā bija iespējama, pateicoties ciešai sadarbībai starp izmeklēšanā iesaistītajām amatpersonām un uzraugošo prokuroru, kā arī - Valsts policijas atbalstam, nodrošinot iesaistīto personu aizturēšanu un tam sekojošo procesuālo darbību norisi.
Nelegālajā ražotnē atklātais aprīkojums un izejvielas liecina, ka tajā tika ražoti gan Eiropas, gan Baltkrievijas cigarešu marku viltojumi – Marlboro, Winston, NZ, Minsk, Davidoff un Parliament.
Jāatzīmē, ka starptautiskajos pētījumos par nelikumīgo cigarešu izplatību Eiropas Savienībā,
kas balstīts uz tukšo cigarešu paciņu uzskaiti, Baltkrievijas izcelsmes cigaretes tiek rēķinātas kā kontrabandas ceļā ievestas. Atklātā nelegālā ražotne apstiprina, ka arī it kā Baltkrievijas izcelsmes cigaretes tiek nelegāli ražotas Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka patiesais nelegālo cigarešu viltojumu skaits Eiropā varētu būt lielāks, savukārt kontrabandas ceļā ievesto cigarešu apjoms – zemāks nekā uzrādīts pētījumos.
Šādā veida noziedzīgā darbība apdraud valsts ekonomiskās intereses un mazina nodokļu ieņēmumus, kas paredzēti sabiedrībai nozīmīgu funkciju nodrošināšanai. Nodokļu un muitas policija turpina mērķtiecīgi atklāt un novērst nelikumīgu tabakas izstrādājumu apriti, tostarp to ražošanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu un realizāciju, vēršoties pret organizētās noziedzības izpausmēm un aizsargājot valsts fiskālās intereses.
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Izmeklēšana pamata kriminālprocesā turpinās, lai noskaidrotu visus noziedzīgo nodarījumu apstākļus un novestu to līdz Krimināllikumā paredzētajam krimināltiesisko attiecību taisnīgam noregulējumam.
Plašāka informācija izmeklēšanas interesēs šobrīd netiek sniegta.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.