VIDEO; FOTO: gluži kā “Counter Strike”! Policijas specvienība nakts aizsegā izspēlē mācības ar ķīlnieku atbrīvošanu Centrālstacijā
Šī gada novembra sākumā nakts aizsegā Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā Valsts policija sadarbībā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” un vilciena pasažieru pārvadātāju “Vivi – Vienā vilcienā" aizvadīja reālam apdraudējumam pietuvinātas krīzes situācijas mācības.
Policijas specvienība nakts aizsegā izspēlē mācības ar ķīlnieku atbrīvošanu Centrālstacijā
Šī gada novembra sākumā nakts aizsegā Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā Valsts policija sadarbībā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” un vilciena pasažieru ...
To laikā dienesti izspēlēja scenāriju, kur dzelzceļa stacijā izcēlās konflikts ar bruņotu personu iesaisti, kas pārauga ķīlnieku sagrābšanā “Vivi” elektrovilcienā. Situācijas atrisināšanai tika īstenota ķīlnieku atbrīvošanas operācija, kuras gaitā iesaistītie dienesti pārbaudīja spēju ātri, koordinēti un efektīvi rīkoties uz pieaugušo apdraudējumu iedzīvotāju drošībai.
Mācībās piedalījās dažādas Valsts policijas struktūrvienības – Rīgas reģiona pārvalde, Speciālo uzdevumu bataljons un Pretterorisma vienība “Omega”, kā arī Rīgas pašvaldības policija, “Latvijas dzelzceļš” drošības dienests un “Vivi” pārstāvji, savukārt iedzīvotāju un ķīlnieku lomā iejutās Valsts policijas koledžas kadeti.