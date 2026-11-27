Neierasts klusums uz Latvijas-Baltkrievijas robežas: četras dienas nav konstatēts neviens nelikumīgas šķērsošanas mēģinājums
Pēdējās četrās dienās robežsardze nav konstatējusi nelegālo migrantu mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu no Baltkrievijas, informēja Valsts robežsardzē.
Šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 13 035 cilvēki.
Kā vēstīts, valdība līdz šī gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.
2023. gadā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 13 863 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ uzņemti 428 cilvēki. Savukārt 2022. gadā tika novērsti 5286 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, savukārt 217 cilvēkiem humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana netika liegta.
Latvija ar Baltkrievijas organizēto nelegālo migrantu spiedienu saskaras kopš 2021. gada augusta.