Jēkabpilī atklāj desmitiem tonnu sēra, Ventspilī “nogalina” koku, Tukumā izslēdz mirdzumu: kriminālā province
Ventspilī kāds koku nīdējs gaišā dienas laikā brutāli nozāģē koku Pārventā, bet tumsas cienītāji Tukumā nozog prožektori, bet Jelgavā trakā ātrumā un dzērumā bēg no policijas.
Ādažos pašvaldības policija pie kārtības nespēj pieradināt vecākus, kuri savus bērnus ved uz mācībām Ādažu sākumskolā. Savukārt Jēkabpilī vides sargi pussabrukušā noliktavā atrod desmitiem tonnu kristāliskā sēra.
Ventspilī dienas laikā "slepus" nozāģē koku
Ventspils komunālā pārvalde ziņo, kā tā ceturtdien, 26. novembrī, īsi pirms pusdienlaika saņēma informāciju, ka Pārventā, Lidotāju ielā, patvaļīgi nozāģēts koks publiskajā ārtelpā. Publicētajās fotogrāfijās redzams, ka koks ielas malā nozāģēts vairāk nekā bezjēdzīgi: tas ne aizsedza kāda nama logus vai durvis, ne arī traucēja braucējiem vai gājējiem.
“Saistībā ar notikušo policija ir aizturējusi personu un šobrīd skaidro notikušā apstākļus. Atgādinām, ka patvaļīga koku ciršana un bojāšana pilsētas publiskajā ārtelpā ir aizliegta. Par šādu rīcību var iestāties arī kriminālatbildība un pienākums atlīdzināt nodarītos zaudējumus. Pilsētas apstādījumi ir mūsu kopīga vērtība, kuras saglabāšanā un kopšanā ik gadu tiek ieguldīts ievērojams darbs un pašvaldības līdzekļi.” Internetā arī publicēts aculiecinieka video, kurā redzams, kā dāds vīrietis ar motoržāgi pieiet pie koka, to nozāģē un pēc tam mierīgi dodas tālāk:
Par patvaļīgu pašvaldībai piederoša koka nozāģēšanu var draudēt ievērojams sods, pat brīvības atņemšana līdz diviem gadiem (Krimināllikuma 109. pants “Patvaļīga koku ciršana un bojāšana”), vai arī arī īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods. Atbilstoši Krimināllikuma 41. pantam naudas sods var būt no trim līdz 1000 minimālajām mēnešalgām (pašreiz minimālā alga ir 780 eiro), papildus vainīgajam jāatlīdzina arī nodarītie zaudējumi, ņemot vērā koka diametru, sugu, atrašanās vietu, nociršanas iemeslu un pašvaldības noteikto koeficientu.
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Strostē vecākus par satiksmes noteikumu neievērošanu pie Ādažu sākumskolas
Ādažu novada pašvaldības policija kaunina vecākus, kuri pie Ādažu sākumskolas, ignorējot nepārtraukto dzelteno līniju, apstājas un izlaiž bērnus: “Atgādinām par satiksmes organizāciju pie Ādažu sākumskolas! 943. ceļa apzīmējums ir nepārtraukta dzeltena līnija uz brauktuves malas vai apmales, kura apzīmē ceļa posmus, kur transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt aizliegts, kas nozīmē, ka šajā vietā aizliegts arī īslaicīgi apstāties, lai izlaistu vai uzņemtu pasažierus. Šāda rīcība ir ne vien tikai Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, bet arī traucē pārējo transportlīdzekļu kustību, veidojot sastrēgumus un kavējot satiksmi.” Jāatgādina, ka Ceļu satiksmes likums nosaka, ka par apstāšanos pie nepārtrauktas dzeltenās līnijas autovadītājam draud brīdinājums vai 15 eiro naudas sods, savukārt par transportlīdzekļa stāvēšanu šādā vietā - 30 eiro naudas sods.
Šis pašvaldības policijas atgādinājums internetā izraisījis vietējo asu reakciju, vairumā gadījumu viņi satiksmes organizāciju pie sākumskolas durvīm kritizē: * “Nelieciet video par to, kā ir nepareizi. Izdomājiet risinājumu tam, kā droši un raiti izlaist bērnu no auto pie abām skolā BEZ iebraukšanas individuālajā stāvvietā. Tā mala ir visdrošākā vieta visā apkārtnē, kur bērns, nešķērsojot nevienu ielu, nelavierējot starp auto, var ieiet skolā,” * “Iebraukt stāvlaukumā pie skolas, iegriezties atvēlētajās līnijās, izlaist bērnu (kurš pēc tam dosies pāri stāvlaukumam starp braucošiem auto!!!) ir daudz, daudz nedrošāk,” * “Novāciet to aizliegumu un atļaujiet tur laist ārā bērnus droši - piebrauci, izlaidi, aizbrauci,” * “Arī pie pārtrauktās dzeltenās līnijas regulāri kāds izdomā pastāvēt un vēl izkāpt no automašīnas, lai pavadītu bērnu līdz skolas durvīm, tādējādi radot sastrēgumu pārējiem. Kaitina arī tie, kuri šajā vietā sāk ņemt somas ārā no bagāžnieka – tam taču ir paredzētas stāvvietas. Ir vēl tā grupiņa, kas tur apstājas un gaida kamēr bērns no skolas atnāks. Ir forši, ka ir vieta, kur bērnu var ātri izlaist, bet praksē regulāri nākas gaidīt uz ārā kāpējiem un gaidītajiem,” * “Ādažu novadam ir pienākums organizēt drošu un ĒRTU piekļuvi pie skolas vecākiem ar auto, lai ātri savāktu bērnus tieši īslaicīgā apstāšanās vietā. Nevajag zīmēt dzeltenas līnijas visapkārt tādām vietām kā skola.”
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Jēkabpilī uziet desmitiem tonnu nepieskatīta sēra
Valsts vides dienests (VVD) bijušās Krustpils cukurfabrikas teritorijā Jēkabpilī, Niedru ielā, konstatējis neatbilstošu aptuveni 60 tonnu sēra uzglabāšanu apmēram 100 kvadrātmetru platībā. Tas bija kristāliskais sērs, kas tika uzglabāts nefasētā veidā noliktavas ēkā, kurai daļēji nobrukusi siena un jumts, tādēļ daļa vielas bijusi pakļauta tiešai laikapstākļu ietekmei. VVD nekavējoties uzdeva teritorijas īpašniekam nosegt atklātajā noliktavas daļā esošo sēru, kas operatīvi arī tika paveikts.
Teritorijas apsekošanas laikā VVD konstatēja, ka īpašums ir iežogots un tajā atrodas vairākas fiziski nolietojušās ēkas. Iespējams, teritorijā uzglabātais sērs saglabājies no laika, kad šajā vietā darbojās cukurfabrika un tas tika izmantots cukura ražošanas procesā.
Lai noskaidrotu vielas turpmākās izmantošanas iespējas un atbilstošāko apsaimniekošanas veidu, sēra paraugs nodots testēšanai. Sērs tiek plaši izmantots arī dārzkopībā augsnes paskābināšanai, piemēram, dārza melleņu audzēšanā. Testēšanas rezultāti palīdzēs noteikt, vai uzglabātais sērs klasificējams kā ķīmiska viela vai produkts, vai arī kā bīstamie atkritumi. No šīs klasifikācijas būs atkarīga turpmākā rīcība objektā.
Ņemot vērā objekta īpašnieka pausto viedokli, sēra turpmākā apsaimniekošana tiks nodrošināta desmit mēnešu laikā. VVD šo termiņu iekļaus lēmumā par veicamajām rīcībām un uzraudzīs tā izpildi. Par konstatēto situāciju informēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija un Jēkabpils novada pašvaldība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu iesaisti atbilstoši katras institūcijas kompetencei. Sērs ir viegli uzliesmojoša viela, kas degšanas procesā izdala toksisku un kodīgu sēra dioksīdu, tādēļ tā droša uzglabāšana ir būtiska cilvēku veselības un apkārtējās vides aizsardzībai.
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Jēkabpilī cukurfabriku slēdza 1999. gadā un tas, iespējams, nozīmē, ka kristāliskā sēra tonnas tur uzglabājušās vismaz 27 gadus. Kristāliskais sērs ir viena no cukura ražošanas tehnoloģiskajām palīgvielām. To izmanto sēra dioksīda iegūšanai, kas nepieciešams cukurbiešu sulas apstrādei. Kristāliskais sērs ir dzeltena, cieta, degoša viela. Tā putekļi noteiktos apstākļos var radīt sprādzienbīstamību, savukārt degšanas laikā izdalās toksisks sēra dioksīds, kas kairina acis un elpceļus.
Jelgavā trakā ātrumā dzērumā bez tiesībām un gaismām bēg no policijas
Pagājušās nedēļas svētdienas, 22. novembrī, aptuveni stundu pirms pusnakts Valsts policijas ekipāža pamanīja kādu steidzīgu “Audi” vadītāju Jelgavā, kurš ne tikai pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu, bet arī brauca bez ieslēgtām gaismām. Kad pie vīrieša automašīnas piegāja amatpersona, vīrietis uzsāka bēgšanu. Par notikušo uzsākts kriminālprocess, un otrdien vīrietim piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums.
“Audi” traucās pa Jelgavu, pārkāpjot atļauto braukšanas ātrumu, turklāt bez ieslēgtām ārējās apgaismes ierīcēm. Automašīnas vadītājs apstājās pie tuvākā luksofora. Kad pie viņa automašīnas piegāja Valsts policijas amatpersona, vīrietis uzsāka bēgšanu.
Bēgšanas laikā vīrietis pārkāpa virkni ceļu satiksmes notikumu, kā rezultātā uzsākti vairāki administratīvo pārkāpumu procesi, piemēram, par luksofora aizliedzošā (sarkanā) signāla neievērošanu, braukšanu bez iedegtām apgaismes ierīcēm, drošības jostas nelietošanu, kā arī ātruma pārsniegšanu gan apdzīvotā vietā, gan ārpus tās. Lielākais sods, kas piemērots vīrietim par ātruma pārsniegšanu, ir 2000 eiro (vīrietis apdzīvotā vietā brauca ar ātrumu 126 km/h, kad atļautais braukšanas ātrums bija 50 km/h).
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Viņa bēgšana noslēdzās aptuveni 15 kilometrus no Jelgavas - Līvbērzē, kur vīrietis apturēja automašīnu un tika aizturēts. Likumsargi konstatēja, ka vīrietim nav transportlīdzekļa vadīšanas apliecības, kā arī viņš vadīja automašīnu 2,16 promiļu reibumā.
2003. gadā dzimušais vīrietis tika aizturēts un noskaidrots, ka viņš jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā. Par notikušo uzsākts arī kriminālprocess pēc Krimināllikuma 259.1 panta, proti, par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kas izpaudusies kā agresīva braukšana. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem. Tāpat kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 262. panta pirmās daļas – par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav vadīšanas tiesību. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.
Tukumam izslēdz gaismu
Valsts svētku noskaņā Tukumā ieslēdza gaismas prožektorus, lai ar to palīdzību līdz Ziemassvētkiem pilsēta iemirdzētus svētku noskaņā. Diemžēl kāds tumsas cienītājs tukumniekiem prieku nozaga, par ko vēsta visittukums.lv ieraksts “Facebook”:
“Kad medus mucā iekrīt darvas karote, tad sāp. Diemžēl, TUKUMA MIRDZĒŠANĀ esam pie tādas pirmās karotes tikuši - kāds garnadzis aiznesis vienu no prožektoriem, kas izgaismoja kokus Mālkalna pakājē. Video kameras visu ir nofilmējušas, tādēļ aicinām ZAGLI atgriezt paņemto, pirms esam vērsušies policijā.”
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“Tukuma mirdzēšana” ir pilsētā vēl nebijis projekts, kura laikā svētku noskaņā pilsētas iedzīvotāji rotā savus namus un palīdz arī dekorēt nozīmīgas sabiedriskās būves, piemēram, luterāņu baznīcu.