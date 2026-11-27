Naktī Latvijas gaisa telpā ielidojis drons; aktivizēti NATO iznīcinātāji un NBS pārtvērējdrons
Nacionālie bruņotie spēki informē, ka 27. novembra naktī Ludzas novadā tika konstatēts gaisa telpas apdraudējums, savukārt Balvu novadā – iespējams gaisa telpas apdraudējums. Abi brīdinājumi ir atcelti.
Nacionālie bruņotie spēki konstatēja bezpilota lidaparāta pārvietošanos tiešā Latvijas valsts robežas tuvumā. Īsu brīdi bezpilota lidaparāts atradās Latvijas teritorijā. Plkst. 02.30 Ludzas novadā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums un aktivizēts oranžais brīdinājums.
Reaģējot uz konstatēto apdraudējumu, tika aktivizēti NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji un izmantots Nacionālo bruņoto spēku pārtvērējdrons, kas pēc lidojuma atgriezās palaišanas vietā. Pretgaisa aizsardzības vienības bija gatavībā nekavējoties reaģēt uz apdraudējumu.
Plkst. 02.55 gaisa telpas apdraudējums Ludzas novadā noslēdzās un oranžais brīdinājums tika atcelts. Vienlaikus Balvu novadā tika aktivizēts dzeltenais brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu.
Aptuveni plkst. 03.30 iespējamais gaisa telpas apdraudējums Balvu novadā noslēdzās un dzeltenais brīdinājums tika atcelts.
Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi uzrauga Latvijas gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju savlaicīgi konstatēt potenciālu apdraudējumu un nekavējoties uz to reaģēt. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas pie Latvijas austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Kamēr turpinās krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama līdzīgu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāts.
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Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus saglabāt modrību, sekot oficiālajai informācijai un ievērot šūnu apraides paziņojumos sniegtos norādījumus.