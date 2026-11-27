Partijas "Progresīvie" līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs.
Politika
Šodien 08:35
"Šādas balsis nav par brīvu." Šuvajevs uzskata, ka Šlesera partija faktiski ir valdošajā koalīcijā
Aināra Šlesera partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) pašlaik faktiski ir valdošajā koalīcijā, kuru nomināli veido Andris Kulbergs un "Apvienotais saraksts" kopā ar Nacionālo apvienību, intervijā Latvijas Radio vērtēja opozīcijā esošās "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.
Politiķa skatījumā, šādu faktisko koalīciju apiecina Šlesera atbalstošais balsojums par Kulberga valdību, "jo šādas balsis nav par brīvu".
Otrs uzskatāmais piemērs esot situācija Budžeta komisijā, kur nominālajai koalīcijai nav vairākuma, līdz ar to budžetu bez Šlesera balsīm pieņemt nevarēšot, sprieda Šuvajevs, pēc kura vārdiem, budžeta pieņemšanas laikā arī vislabāk būšot redzams, ka LPV ir daļa no koalīcijas.
Šuvajevs atzīmēja, ka kopumā LPV Saeimas komisijās tika deviņi amati, kas neesot proporcionāli šīs frakcijas izmēram. Pārējām trim opozīcijas partijām kopā tikmēr ir tikai seši amati komisijās.