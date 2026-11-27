Daudzviet Latvijā neliels sals saglabāsies visas dienas garumā.
Sabiedrība
Šodien 08:21
Piektdien Latviju lutinās saule, bet vakarā sals vietām pastiprināsies līdz -7 grādiem
Piektdien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no -3..0 grādiem Latgalē, Sēlijā un Vidzemē līdz 0..+3 grādiem Kurzemē, prognozē sinoptiķi.
Diena būs lielākoties saulaina, valsts austrumos - mākoņaina. Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūtīs lēns vējš, galvenokārt ziemeļu vējš.
Līdz ar saulrietu gaisa temperatūra pazemināsies, vakarā vietām sasniedzot -7 grādus.
Rīgā gaidāms sauss un saulains laiks, pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš dienas vidū svārstīsies ap nulli, pievakarē atgriezīsies sals.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1027-1031 hektopaskāls jūras līmenī.