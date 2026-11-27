Vecrīgā tūlīt, tūlīt iemirdzēsies Ziemassvētku tirdziņš
FOTO: Vecrīga iemirdzas Ziemassvētku noskaņās - vēl pēdējie darbi pirms gaidītā tirdziņa atklāšanas
Ziemassvētku noskaņa pamazām pārņem galvaspilsētu. Jau šodien plkst. 11.00 Doma laukumā durvis apmeklētājiem vērs tradicionālais Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš, aicinot rīdziniekus un pilsētas viesus baudīt gada gaišāko un brīnumaināko laiku kopā.
Vēl ceturtdienas vakarā Doma laukumā norisinājās pēdējie sagatavošanās darbi, lai jau šodien varētu uzņemt pirmos apmeklētājus. Fotogrāfs Kaspars Teilāns iemūžinājis gan rosību īsi pirms tirdziņa atvēršanas, gan to, cik burvīgi Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš iemirdzas līdz ar tumsas iestāšanos.
Jauns.lv jau rakstīja, ka Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš šogad izpelnījies arī starptautisku atzinību, tūrisma platformas "European Best Destinations" vērtējumā ierindojoties otrajā vietā starp labākajiem Ziemassvētku tirdziņiem Eiropā. Svētku noskaņu pašā Rīgas sirdī šosezon būs iespējams baudīt līdz pat 2027. gada 3. janvārim.
Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa darba laiks:
No pirmdienas līdz ceturtdienai: 11.00–21.00;
Piektdienās: 11.00–23.00;
Sestdienās: 10.00–23.00;
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Svētdienās: 10.00–21.00.
Darba laiks svētku dienās:
24. decembrī: 11.00–20.00;
25. decembrī: 11.00–23.00;
26. decembrī: 10.00–23.00;
31. decembrī: no plkst. 11.00 līdz 1. janvāra plkst. 2.00;
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1. janvārī: 12.00–23.00;
2. janvārī: 10.00–18.00.