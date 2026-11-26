Kultūras gardēži bauda "Doriana Greja portrets" pirmizrādi Nacionālajā teātrī 26.11.26.
FOTO: Žagari, Ēķi, Kazāks un citi sabiedrībā zināmi ļaudis apmeklē "Doriana Greja portreta" pirmizrādi
Ceturtdienas vakarā Latvijas Nacionālajā teātrī pirmizrādi piedzīvoja režisora Henrija Arāja iestudējums "Doriana Greja portrets". Pasaulslavenā Oskara Vailda romāna jaunā interpretācija pulcēja virkni sabiedrībā pazīstamu cilvēku.
Pirmizrādes viesu vidū bija Dailes teātra direktors Juris Žagars ar sievu Trūdiju, režisors Andrejs Ēķis ar sievu Dainu, mūziķis Kārlis Kazāks, kultūras žurnāliste Henrieta Verhoustinska, kā arī Ojārs Rubenis un citi kultūras dzīves gardēži.
Nacionālajā teātrī tapušais iestudējums vēsta par skaistuma varu, jaunības trauslumu un cilvēka vēlmi apturēt laiku. Īpašu uzmanību piesaista režisora izvēle galvenā varoņa Doriana Greja lomā iejusties uzticēt aktrisei Laurai Siliņai.
Oskara Vailda romāna centrā ir jauns un neparasti skaists vīrietis, kurš vēlas saglabāt savu jaunību uz visiem laikiem. Viņa vēlēšanās, lai paša vietā novecotu viņa portrets, piepildās, taču skaistumam un mūžīgajai jaunībai izrādās sava cena. Aiz nevainojamās ārienes pamazām atklājas arvien postošāks cilvēka iekšējais pagrimums.
Līdzās Laurai Siliņai izrādē spēlē arī Uldis Anže, Mārcis Maņjakovs, Agate Marija Bukša, Evija Krūze un Raimonds Celms.