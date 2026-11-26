Par mata tiesu izvairās no atstādināšanas: Kalviņš tomēr saglabā Zinātņu akadēmijas prezidenta amatu
Neraugoties uz to, ka vairākums Latvijas Zinātņu akadēmijas rudens pilnsapulces dalībnieku balsoja par Ivara Kalviņa atsaukšanu no prezidenta amata, viņš tajā turpinās strādāt.
Ceturtdien aizklātā balsojumā netika sasniegts Kalviņa atsaukšanai nepieciešamais divu trešdaļu balsu vairākums. Par Kalviņa atsaukšanu no amata balsoja 110 pilnsapulces dalībnieki, pret bija 61, savukārt 11 balsošanas biļeteni atzīti par nederīgiem.
Kalviņš akadēmijas prezidenta amatā ir kopš 2020. gada, bet 2024. gada nogalē tika ievēlēts uz otro četru gadu termiņu, kas noslēgsies 2028. gadā.
Jauns.lv jau vēstīja, ka oktobra beigās Kalviņš paziņoja, ka apsver iespēju atstāt amatu saistībā ar skandālu ap Latvijas pilsonības piešķiršanu Indijas pilsonei Divjai Višvanatai. Vēlāk viņš pats vērsās Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senātā ar lūgumu atsaukt viņu no prezidenta amata.
Jāatgādina, ka Saeima 15. oktobrī pieņēma likumu par Latvijas pilsonības piešķiršanu Višvanatai, taču jau nedēļu vēlāk šo lēmumu atcēla. Publiskajā telpā bija izskanējušas šaubas par sievietes izglītību, zinātniskajām publikācijām un pilsonības piešķiršanas pamatojumu. Tikmēr LZA Prezidijs pauda nostāju, ka Kalviņš, rekomendējot piešķirt Višvanatai Latvijas pilsonību, rīkojies atbilstoši savām pilnvarām un labticīgi, balstoties uz viņam iesniegto informāciju.
Saistībā ar Višvanatas pilsonības iegūšanas procesu Ģenerālprokuratūrā sākta pārbaude. Prokuratūra vērtēs arī Zinātņu akadēmijas lomu pilsonības piešķiršanas gadījumos, tostarp apstākļus, kādos Latvijas pilsonību ieguvis Višvanatas vīrs Kanans Višvanats.