Ukrainas karodziņš uz apģērba varēja piesaistīt viņa uzmanību: par spiegošanu Krievijas labā apsargam prasa 11 gadus cietumā
Prokurors lūdzis piespriest 11 gadu cietumsodu apsargam Igoram Andrejevam, kurš apsūdzēts par spiegošanu Krievijas labā. Vīrietis, iespējams, izmantojis savu darbu, lai vāktu un nodotu informāciju par Ukrainas atbalstītājiem Latvijā.
Andrejevs apsūdzēts arī par huligānismu un laupīšanu. Prokurors Mārtiņš Jansons lūdzis Andrejevam piemērot papildus divu gadu probācijas uzraudzību un piedzīt no viņa 690 eiro kompensāciju par nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem žurnālistiem. Andrejevs savu vainu līdz šim nav atzinis, piekrītot vien apsūdzībai par huligānismu. Nākamajā tiesas sēdē 10. decembrī apsūdzētais teiks savu pēdējo vārdu.
Valsts drošības dienesta (VDD) izmeklēšanā noskaidrots, ka Andrejevs, izmantojot apsarga amata sniegtās priekšrocības, vācis un nodevis "Baltijas antifašistiem" informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmumiem un organizācijām, kas atbalsta Ukrainu. Viņš sūtījis videonovērošanas kameru attēlus, kuros redzami cilvēki ar Ukrainu atbalstošu simboliku un automašīnas ar Krievijas agresiju nosodošām uzlīmēm. Nodotā informācija ietvērusi arī personas datus, kontaktinformāciju un transportlīdzekļu reģistrācijas numurus.
Andrejevu šā gada 7. janvārī aizturēja Valsts policija pēc uzbrukuma TV3 raidījuma "Nekā personīga" žurnālistiem. Kā tiesā liecināja žurnāliste Guna Gleizde, konflikts izcēlies brīdī, kad viņa Andrejevam uzdevusi jautājumus par iespējamo dalību "Baltijas antifašistos". Vīrietis pieprasījis pārtraukt filmēšanu, izdzēst ierakstu un vardarbīgi izrāvis operatoram no rokām videokameru, kuru, pēc žurnālistes teiktā, vēlāk salauzis.
Andrejevs ir viens no četriem Latvijas valstspiederīgajiem, kurus VDD šā gada janvārī aizturēja aizdomās par spiegošanu Krievijas labā. Dienesta izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka aizturētās personas sistemātiski vākušas izlūkziņas, lai ar "Baltijas antifašistu" starpniecību tās nodotu Krievijas Federālajam drošības dienestam (FSB) un citām agresorvalsts institūcijām.
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Krievijā bāzētā noziedzīgā organizācija "Baltijas antifašisti" jau vairākus gadus izvērš pret Latvijas nacionālo drošību vērstas aktivitātes. VDD regulāri konstatējis, ka grupējuma uzturētajā "Telegram" kanālā iedzīvotāji tiek aicināti vākt Krievijai noderīgu informāciju par Latviju, tostarp ziņas, kas satur valsts noslēpumu. Vairāki grupējuma dalībnieki ir aizbēguši uz Krieviju vai Baltkrieviju.
Andrejeva lieta nav vienīgā, kurā Latvijas iedzīvotāji apsūdzēti par spiegošanu Krievijas labā, sadarbojoties ar "Baltijas antifašistiem". Iepriekš par šādu noziegumu taksistam Sergejam Sidorovam piespriests septiņu gadu cietumsods. Spriedums šogad stājies spēkā.