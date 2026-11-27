Kā drēgnā pēcpusdienā noķert kultūrstariņu jeb divas sieviešu mākslas pasaules Rīgā - ko ieplānot no 30. novembra līdz 5. decembrim?
Vai ne, ka ir sestdienas, kurās aiz loga valda pelēka tumsas valstība, pūš vējš un no debesīm sijā smalka lietus dušiņa. Šādos brīžos vislabākās zāles pret drēgnumu ir izkustēties un ļaut sevi sasildīt mākslai.
Mans nedēļas nogales maršruts veda no Akas ielas uz divām izcilām izstādēm, kurās galvenajā lomā ir sievietes mākslā. Esmu sasmēlusies kultūrsauli vizuālās mākslas pasaulē un gatava ar jums padalīties bez mazākās šaubu ēnas.
Iedvesmojusies no LTV raidījuma "Kultūrdeva" un laikabiedru atsauksmēm, devos uz izstādi “Novērst skatienu. Mākslinieces Zuzānu kolekcijā: 2000–2026”, mākslas muzejā “ZUZEUM”, kas tapusi Jāņa Zuzāna kolekcijas rosināta - tajā apkopoti aptuveni 500 sieviešu mākslinieču darbi no Latvijas, Lietuvas un citām valstīm, aptverot apmēram divdesmit gadus mūsu kolektīvajā vēsturē. Šoreiz atlasīto darbu skaits ir ap četrdesmit.
Jau pārkāpjot “ZUZEUM” slieksni, lietus paliek aiz durvīm, un apņem mierīga, mazliet Ziemassvētkus gaidoša māju sajūta, kur kafijas aromāts sadraudzējas ar apelsīnu smaržu. Cilvēki nesteidzīgi klīst, piestāj pie suvenīru veikaliņa vai bauda kafiju. Klusas sarunas, bērnu smiekli un rosība, laipni darbinieki, silta gaisma un gaidas…
Ekspozīcijas zālē vispirms “sasveicinājos” ar savām mīļajām māksliniecēm, mūsu mākslas scēnas granddāmām – Frančesku Kirki, Helēnu Heinrihsoni un Ievu Iltneri, kuru darbi vienmēr ir daudzslāņaini un dziļi. Es ar prieku ikreiz kad iespējams, klausos un skatos intervijas ar šīm māksliniecēm, kāri kampjot viņu domas un atklāsmes , lai ar to piegrieztnēm pucētu arī savu prātu. Taču ar tikpat lielu aizrautību šajā ekspozīcijas sieviešu pasaulē pētīju arī mazāk zināmu autoru veikumu. Mans lielākais pārsteigums un prieka avots bija Katrīnas Neiburgas un Zanes Zelmenes videodarbs “Mājturības leksikons”, kas tapis pēc 30. gadu pavārgrāmatas motīviem. Mākslinieces tajā būrušās kā īstā buramgrāmatā, radot asprātīgu, grotesku un humora pilnu stāstu "Bīstamo mājsaimnieču" noskaņās. Darbs, kuru gribas skatīties un klausīties vēl un vēl – tas uzlaboja manu garastāvokli par simts procentiem!
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Otrā pietura ar lietus un vēja scenogrāfiju pārvaramajā ceļa posmā mani mērķtiecīgi sauca Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā, kur skatāma Māras Vaičunas izstāde “Ārpus” – tik pieprasīta, ka tās norises laiks ir pagarināts.
Pirms ienirt darbos, mani apstādināja izstādes ievadteksts: "Ko mēs zinām par Māru Vaičunas? Gandrīz neko." Lasot tālāk, jutu milzīgu pateicību kuratoriem. Viņi mākslinieci nav atstājuši vienu un izolētu – tādu, kāda viņa varbūt bija savā dzīvē un radīšanā –, bet gan ieskāvuši viņas laikmeta kontekstā līdzās Felicitai Pauļukai, Līvijai Endzelīnai un citām laikabiedrēm.
Māras Vaičunas darbu ķieģeļu sarkanie toņi un krāsu uzslāņojumi uzrunā ļoti tieši. Tas liek apbrīnot kuratoru darbu – viņi spējuši uzminēt kaut ko ļoti sensitīvu un neuzminamu, radot emocionālu pasauli, kurā skatītājam pašam ir iespēja kodēt, atkodēt vai vienkārši palikt savās pārdomās.
Šī izstāde nav tikai īsa mirkļa acu prieks – tā rosina doties mājās, meklēt informāciju, izzināt vairāk un, iespējams, atgriezties vēlreiz. Galvenais ir sevi motivēt un iziet no mājas. Kā pierādīja mana sestdiena: pat ja ārā ir tāds riebīgs lietus un rokās jauni dūrainīši, sirds pēc šādām pieturām ir sasildīta no iekšpuses.
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Vēlu visiem kultūrkņudinošas sajūtas. Tiekamies!
Bildes šoreiz ir mani mirkļa iespaidi izstāžu zālēs