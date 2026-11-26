VIDEO: bērns par mata tiesu izvairās no vilciena - "Latvijas dzelzceļš" publisko satraucošus kadrus
VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) sociālajos tīklos publicējis satraucošu video, kurā redzams, kā bērns, šķērsojot sliedes, vien par mata tiesu izvairās no pretimbraucoša vilciena. Iemūžinātais notikums spilgti parāda, cik traģiskas sekas var būt vienam pārsteidzīgam solim dzelzceļa tuvumā.
Video redzams, kā skolēns, šķērsojot dzelzceļa sliedes, vien par mata tiesu izvairās no sadursmes ar pretimbraucošu vilcienu. Šoreiz no traģēdijas izdevies izvairīties, taču situācija varēja beigties pavisam citādi.
Kā Jauns.lv apstiprināja “Latvijas dzelzceļā”, video ir fiksēts reāls notikums.
Ar publicēto video uzņēmums vēlas pievērst sabiedrības uzmanību tam, cik bīstama var būt pārsteidzīga rīcība dzelzceļa tuvumā, tostarp brīžos, kad cilvēki steidzas, baidoties nokavēt vilcienu. “Bail nokavēt vilcienu? Lai cik svarīgi šķistu paspēt, nekas nav Tavas dzīvības vērts! Atceries – vilcienu nevar uzreiz apturēt!” uzsver “Latvijas dzelzceļš”.
Uzņēmums atgādina, ka pirms dzelzceļa sliežu šķērsošanas vienmēr jāapstājas, jāpaskatās uz abām pusēm un jāpārliecinās, ka netuvojas vilciens. Turklāt jāpatur prātā, ka pa blakus esošajām sliedēm var tuvoties vēl viens vilciens.
Īpašu uzmanību LDz aicina pievērst bērnu un jauniešu drošībai. Vecāki tiek mudināti regulāri pārrunāt ar savām atvasēm drošas uzvedības noteikumus dzelzceļa tuvumā un skaidrot, kādas sekas var būt pat šķietami nenozīmīgai neuzmanībai.
Nokavēts vilciens var sagādāt neērtības, taču neviena steidzama tikšanās, skolas stunda vai cits ikdienas pienākums nav cilvēka dzīvības vērts.