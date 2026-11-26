Arī ar piekto mēģinājumu neizdodas savākt nepieciešamos parakstus "tradicionālās ģimenes" definīcijas nostiprināšanai Satversmē
Noslēdzoties parakstu vākšanai par grozījumiem Satversmē, kas paredz ģimenes jēdziena nostiprināšanu pamatlikumā, gada laikā savākti 3780 paraksti, informēja Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK).
Parakstu vākšana par likumprojektu "Grozījums Satversmē" noslēdzās 25. novembrī. Grozījumi paredzēja noteikt, ka ģimene balstās laulībā, asinsradniecībā vai adopcijā.
Parakstu vākšana notika no 2025. gada 26. novembra līdz 2026. gada 25. novembrim. Iniciatīvu portālā "Latvija.lv" atbalstīja 3778 balsstiesīgie iedzīvotāji, bet klātienē par to parakstījās vēl divi vēlētāji.
Parakstu vākšanu ierosināja biedrība "Latvijas vīru biedrība". Lai iniciatīvu varētu iesniegt tālākai virzībai, bija nepieciešams savākt 154 241 parakstu. Parakstīties bija iespējams portālā "Latvija.lv" un pašvaldību noteiktajās parakstu vākšanas vietās.
Saskaņā ar CVK skaidrojumu, likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai iniciatīvas grupai projekts jāreģistrē CVK, bet iniciatīvas grupu var veidot politiskā partija, politisko partiju apvienība, kā arī biedrība vai vēlētāju grupa.
Šī bija jau piektā reize, kad biedrība "Latvijas vīru biedrība" pēdējo gadu laikā iesniegusi CVK likumprojektu, lai panāktu "tradicionālās ģimenes" definīcijas ierakstīšanu Satversmes 110. pantā. Pēdējo reizi parakstu vākšana noslēdzās 2025. gada 27. septembrī, un kopā tika savākti 1097 paraksti.