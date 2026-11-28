Ilze Ķuzule-Skrastiņa un Rīgas Ģitāru kvartets Adventes laikā izdod Imanta Kalniņa "Sveces dziesmu"
Adventes laikā, kad gaisma kļūst par īpaši nozīmīgu simbolu, Rīgas Ģitāru kvartets un Dailes teātra aktrise Ilze Ķuzule-Skrastiņa ierakstījuši un klausītājiem piedāvā Imanta Kalniņa “Sveces dziesmu” ar Imanta Ziedoņa vārdiem. Dziesmas video ir muzikāls priekšvēstnesis koncertam “Sapnis par balto klusumu”, kas 6.decembrī, Otrajā Adventē, izskanēs Rīgas Lutera baznīcā Torņkalnā. Koncerta sākums – plkst.16. Tapis arī dziesmas videoklips.
“Iznes mani caur mūžiem, lai vējš mani nenopūš…” – šie Imanta Ziedoņa vārdi “Sveces dziesmā” skan kā lūgums saglabāt sevī gaismu un siltumu, arī tad, kad apkārt valda nemiers un vēji ir nežēlīgi. Imanta Kalniņa mūzika un Imanta Ziedoņa dzeja savienojas dziesmā, kuras vēstījums īpaši uzrunā Adventes laikā – laikā, kad aicinājums apstāties, ieklausīties un ieraudzīt gaismu sevī kļūst arvien aktuālāks.
“Adventes laiku izjūtu kā siltu un klusu cerību laiku – laiku, kad varam ieklausīties sevī un vērsties “uz iekšu”. Kad daba ieiet miera, klusuma un gaidīšanas režīmā. Es ārkārtīgi priecājos šo laiku pavadīt kopā ar četriem brīnišķīgiem, talantīgiem un gaišiem mūziķiem. Lai šis koncerts sniedz gaišumu un cerību mums visiem!” saka Ilze Ķuzule-Skrastiņa, savukārt ģitārists Kaspars Zemītis piebilst: “Vai tas ir vienkāršs, cilvēcīgs lūgums? Varbūt tā jau ir lūgšana Visaugstākajam. Manuprāt, arī šodien spēja saglabāt sevī siltumu un gaismu, neskatoties uz to, cik nežēlīgi apkārt trako vēji un cik daudz likstu mūs piemeklē, ir viens no cilvēka svarīgākajiem uzdevumiem.
Kopā ar Ilzi Ķuzule-Skrastiņu, kuras balss šajā dziesmā iemieso cilvēka dvēseles siltumu un gaismu, un četriem lieliskiem ģitāristiem vēlamies šo vēstījumu nodot klausītājiem – aicinot ikvienu uz mirkli apstāties, ieskatīties sevī un ļauties Adventes laika noskaņai, lai ar atvērtu sirdi sagaidītu Ziemassvētkus.”
“Sveces dziesma” ir daļa no koncerta “Sapnis par balto klusumu” muzikālā un emocionālā vēstījuma. Otrajā Adventē Rīgas Lutera baznīcā satiksies mūzika, dzeja, balss un gaisma, radot telpu pārdomām, mieram un nesteidzīgai ieklausīšanās pieredzei. Koncerts aicina uz brīdi izrauties no ikdienas steigas un ļaut mūzikai kļūt par ceļu uz klusumu, kas atrodams cilvēka iekšējā pasaulē.
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Koncertā piedalīsies Rīgas Ģitāru kvartets – Kaspars Zemītis, Kārlis Matīss Zitmanis, Miks Akots un Kristens Kupčs, kā arī Dailes teātra aktrise Ilze Ķuzule-Skrastiņa.
Koncertu organizē biedrība “Sešas Stīgas”.
Biļetes uz koncertu var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.