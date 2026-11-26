Saistībā ar notikušo likumsargi ir aizturējuši vienu personu.
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Šodien 15:10
Ventspilī kāds patvaļīgi nozāģējis kļavu. FOTO
Ceturtdien Ventspilī, Lidotāju ielā, kāds patvaļīgi nozāģējis kļavu. Saistībā ar notikušo likumsargi ir aizturējuši vienu personu un šobrīd skaidro notikušā apstākļus.
Ventspils komunālā pārvalde norāda, ka koks nozāģēts ap plkst. 11.50, un uzsver, ka patvaļīga koku zāģēšana bez saskaņojuma nav pieļaujama. Par šādu rīcību var iestāties arī kriminālatbildība, kā arī pienākums atlīdzināt nodarītos zaudējumus.
Par šādu rīcību var iestāties arī kriminālatbildība.
Ventspils Komunālā pārvalde aicina iedzīvotājus izturēties atbildīgi pret pilsētvidi un nebūt vienaldzīgiem, pamanot patvaļīgu koku ciršanu, apstādījumu bojāšanu vai citus pilsētvides postīšanas gadījumus, un nekavējoties par tiem informēt policiju.