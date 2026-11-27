Sabiedrība
Aktuāli
Šodien 09:02
VIDEO: Nacionālā apvienība valdībā nebūs "mazais brālis" - galvenā likme uz Dombravu?
Vai Nacionālā apvienība jaunajā valdībā būs maza un klusa, vai tomēr mēģinās diktēt noteikumus savās atbildības jomās? Lelde Metla-Rozentāle uzskata, ka partija savu kursu ir noturējusi un nav nekāds "mazais brālis", turklāt ar Dombravu saistītie jautājumi rāda, ka NA pozīcijas ir spēcīgas.
Andrejs Panteļejevs piebilst, ka tieši uz Dombravu Nacionālā apvienība tagad liek visvairāk, jo caur viņu mēģinās pierādīt savu cieto nacionālo mugurkaulu. Viņaprāt, ja ar citiem ministriem Kulbergs vēl var mēģināt eksperimentēt, tad ar Dombravu noteikti ne.
Vairāk skaties video!
Raidījumu “Jauns jautājums” vada žurnālists Sandris Metuzāls. Skaties un uzzini būtisko Jauns.tv jebkurā laikā un vietā!