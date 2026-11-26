Piektdiena būs vēsākā diena kopš pavasara.
Sabiedrība
Šodien 14:40
Piektdien Latvijā gaidāms lielākais sals kopš pavasara
Piektdien, 27. novembrī, Latvijā gaidāma zemākā gaisa temperatūra kopš šā gada pavasara, prognozē sinoptiķi.
Naktī gaiss atdzisīs līdz -4..-9 grādiem, vien dažviet piekrastē temperatūra nenoslīdēs zem nulles. Dienā gaiss iesils līdz -3..+3 grādiem.
Pūtīs lēns vējš, galvenokārt ziemeļu vējš. Uz autoceļiem dažviet gaidāms apledojums. Naktī vietām veidosies migla un sarma. Diena būs pārsvarā saulaina, mākoņaināka valsts austrumos.
Rīgā piektdien gaidāms pārsvarā skaidrs laiks, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra no rīta -3 grādi, piepilsētā līdz -7 grādiem; maksimālā temperatūra dienā aptuveni nulle grādu.