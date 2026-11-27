VIDEO: Andra Kulberga jaunā valdība - klasesbiedru salidojums, ierēdņu mūris vai lielo pārmaiņu sākums?
Kāpēc daļai žurnālistu nepatīk Kulberga stils, vai valdība salauzīs ierēdņu "bet" mūri un kādiem ministriem varētu ripot galvas? Par to raidījumā "Jauns jautājums" runājam ar politoloģi Leldi Metlu-Rozentāli un politikas apskatnieku Andreju Panteļējevu.
Kāpēc daļai žurnālistu nepatīk Kulberga stils, vai valdība salauzīs ierēdņu "bet" mūri un kādiem ministriem varētu ripot galvas? Par to raidījumā "Jauns jautājums" runājam ar politoloģi Leldi Metlu-Rozentāli un politikas apskatnieku Andreju Panteļējevu.
Kāpēc daļai žurnālistu Andra Kulberga stils tik ļoti nepatīk, bet pašam premjeram šķiet, ka viņš vienkārši dzīvo un runā pa savam? Politikas apskatnieks Andrejs Panteļejevs norāda, ka karot ar presi ilgam politiķim ir muļķība, taču atgādina – ne valdība, ne Saeima, ne arī tā saucamā ceturtā vara nav nekāda "svētā govs".
Savukārt politoloģe Lelde Metla-Rozentāle uzsver, ka Kulbergs vienkārši nespēlē pēc ierastās spēles kārtības un dara to organiski, kas daudzus tracina, jo grūtāk paredzēt, kas būs tālāk. Tajā pašā laikā viņa atgādina, ka arī žurnālisti ir tikai cilvēki, kuri var kļūdīties, un ne katra reakcija uzreiz ir traģēdija.
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Raidījumu “Jauns jautājums” vada žurnālists Sandris Metuzāls. Skaties un uzzini būtisko Jauns.tv jebkurā laikā un vietā!